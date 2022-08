Những lưu ý cho người mới lái xe khi đi đường dài dịp nghỉ lễ

TPO - Đối với hầu hết ô tô hiện đại ngày nay, việc lái xe dần trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong những quãng đường dài, người mới lái xe cần phải đảm bảo những kiến thức và kỹ năng dưới đây để có một chuyến đi suôn sẻ.

Do ngày 2/9 là thứ 6 nên lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 của cán bộ, công chức, viên chức sẽ kéo dài 4 ngày, từ thứ 5 (1/9) tới hết chủ nhật 4/9. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp cho nhiều gia đình, nhóm bạn chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày.

Để tiết kiệm chi phí cũng như được chủ động xuyên suốt hành trình, nhiều người đang có xu hướng di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô. Dù chất lượng đường sá trong nước không ngừng phát triển và ô tô hiện đại có những tính năng hỗ trợ người lái, tài xế nên lưu ý những điều sau đây khi lái xe đường trường để đảm bảo an toàn cho chuyến đi.

Khởi động trước khi lái xe

Một điều ít người để ý là khi điều khiển ô tô, phần cơ đùi sau và cơ mông của người lái luôn phải "làm việc" cật lực để giữ chân ga, đạp phanh, đạp côn. Nếu điều khiển phương tiện trong một thời gian dài, hai nhóm cơ kể trên sẽ bắt đầu mỏi nhức, có thể dẫn đến chuột rút, gây nguy hiểm khi đang tham gia giao thông. Vì vậy, trước khi lái xe đường dài, người điều khiển phương tiện cần tìm hiểu những bài khởi động cơ mông và đùi sau giúp sở hữu thể trạng tốt nhất.

Cùng với đó, để giảm thiểu cảm giác mỏi nhức khi lái xe trong thời gian lâu, chúng ta nên nắm rõ tư thế lái xe đúng. Tài xế cần chú tâm tới các chi tiết như tầm nhìn, tư thế ngồi, chiều cao vô lăng và độ nghiêng của ghế để có trải nghiệm lái thoải mái nhất. Chú ý, tài xế nên dành thời gian nghỉ khoảng 20-30 phút sau 2 giờ lái xe liên tục.

Đảm bảo tốc độ ổn định

Khi tham gia giao thông, chúng ta nên lưu tâm tới khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Đặc biệt, trong quá trình "lăn bánh" trên đường cao tốc, ô tô luôn di chuyển rất nhanh, khoảng từ 80-100 km/h. Do đó, đảm bảo khoảng cách và duy trì tốc độ ổn định sẽ giúp người lái kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Đáng chú ý, nếu cứ liên tục đạp thốc ga rồi phanh gấp, tài xế không chỉ làm xe bị giảm tuổi thọ mà còn khiến các hành khách có cảm giác nôn nao, bị "say" xe.

Ngoài ra, muốn chuyển làn đường, rẽ trái hoặc phải, người điều khiển phương tiện cần bật đèn báo hiệu, quan sát hai bên gương chiếu hậu trước khi thực hiện những thao tác kể trên.

Ngủ đủ giấc

Một số người thường phụ thuộc vào những chất kích thích như thuốc lá, thuốc lá điện tử, nước tăng lực để tăng cường độ tập trung khi lái xe. Tuy nhiên, những chất kích thích này chỉ có thể giúp họ tỉnh táo trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi, thậm chí là chóng mặt. Vì vậy, ngủ đủ giấc trước khi lái xe đường trường mới là điều quan trọng nhất giúp chúng ta đủ tỉnh táo để vững tay lái.

Không lái xe khi đang sử dụng thuốc kháng sinh và rượu bia, các chất ma túy

Đã không ít nghiên cứu y tế chỉ ra rằng thuốc kháng sinh sẽ tăng nguy cơ gây buồn ngủ cho người sử dụng. Do đó nếu đang cảm cúm và cần phải uống những loại thuốc này, chúng ta không nên là người cầm vô lăng vì khả năng ngủ gật sẽ xảy ra bất cứ khi nào, có thể gây ra những tình huống không mong muốn.

Đặc biệt, rượu, bia và các chất ma túy là những chất kích thích mà người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được sử dụng. Nếu vi phạm, họ sẽ phải chịu mức phạt nặng, thậm chí sẽ phải nhận những án phạt hình sự nếu gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Kiểm tra cẩn thận xe ô tô

Về cơ bản, có rất nhiều công việc chuẩn bị phải làm trước khi đi du lịch bằng ô tô bao gồm kiểm tra áp suất lốp, mức dầu, chất lỏng làm mát, đèn chiếu sáng, thông tin tuyến đường hoặc thiết bị bảo dưỡng.

Kiểm tra áp suất lốp là một trong những việc quan trọng nhất phải làm trước khi lái xe đường dài. Ngoài việc giữ bền lốp xe, công đoạn này còn tránh khỏi những tình huống xấu như nổ lốp, gây mất an toàn giao thông.

Áp suất lốp tốt còn cải thiện khả năng vận hành của xe. Điều này rất có thể ảnh hưởng đến độ bám đường của xe và cũng như độ mòn của lốp xe. Lốp càng mòn thì quãng đường phanh càng dài. Mức độ bám càng cao, cơ hội truyền công suất của động cơ đến các bánh xe càng tốt, do đó hiệu suất nhiên liệu được cải thiện.

Kiểm tra mức dầu cũng rất quan trọng trước khi bắt đầu một chuyến đi dài, vì dầu được coi là 'dòng máu' của chiếc xe. Điều đầu tiên cần lưu ý khi kiểm tra dầu là đảm bảo xe đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Điều này sẽ ngăn dầu chảy ra phía sau trong khi bạn đang kiểm tra phần đầu trước của bộ phận động cơ. Khi que thăm đã được định vị, trước tiên bạn nên kéo que thăm và lau sạch bằng khăn rồi lắp lại để kiểm tra mức dầu. Que thăm dầu có vạch để giúp chủ xe xác định mức dầu tối thiểu và tối đa. Nếu dầu không tăng đến vạch mức tối thiểu, bạn nên thêm lượng cần thiết cho đến khi vạch sẽ nằm giữa hai vạch. Khi đổ, hãy thêm dầu từng chút một để tránh bị đầy.

Ngoài ra, phải đảm bảo tính ổn định của đèn pha và đèn hậu. Chúng ta nên luôn giữ thêm một bộ bóng đèn để phòng những trường hợp hỏng hóc. Hãy nhớ rằng, dù việc thay đổi bóng đèn trên ô tô khá dễ dàng nhưng lại có sự khác biệt giữa các loại xe.

Một chiếc xe sạch sẽ và không gian nội thất thơm nhẹ tự nhiên rất cần thiết cho hành trình dài, chúng ta không nên tiếc tiền cho khoản này và nên mang xe đi làm vệ sinh nội ngoại thất cho sạch sẽ chỉ tốn 1-2 tiếng. Nếu xe không có film cách nhiệt cũng nên đầu tư dán loại film có thương hiệu uy tín để vừa tránh nắng nóng cho ca-bin xe, lại tốt cho điều hòa không phải hoạt động bù nhiệt liên tục trong tiết trời oi ả. Bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ gọn, bộ dây câu bình ắc-quy, túi cầu chì dự phòng, bóng đèn pha, đèn pin, chưa bao giờ là thừa cho một chuyến đường trường.

Mang theo những dụng cụ cần thiết

Những số điện thoại hotline cứu hộ xe, hotline bảo hiểm cũng phải nên lưu trữ càng nhiều càng tốt, nhất là những địa phương tài xế sẽ đi qua. Nếu có số điện thoại bạn bè ở trong diễn đàn ô tô, hội xe, nhóm trên mạng xã hội… chúng ta nên chú ý cập nhật để khi có chuyện thì có thể liên lạc, giúp người lái tìm được thợ hay garage ứng cứu khi xe bị trục trặc.

Tài xế cũng cần mang theo cáp kéo và pin dự trữ trong cốp xe. Trong trường hợp ô tô của bạn bị hỏng giữa chừng và không có tín hiệu trên điện thoại di động của bạn, chúng sẽ có ích.

Hãy chắc chắn rằng người lái mang theo các thủ tục đăng ký xe, kiểm định xe và bằng lái. Nếu không đủ, chúng ta có thể phải chịu những mức phạt không mong muốn.

Chuẩn bị lộ trình cẩn thận cho chuyến đi

Trước khi "lăn bánh", tài xế cần xem xét những đoạn đường mình sẽ đi qua để nắm rõ chất lượng đường sá cũng như đặc điểm giao thông của cung đường này. Ví dụ nếu phải đi qua những cung đường đất hoặc gồ ghề, chúng ta nên ưu tiên sử dụng những mẫu xe gầm cao, có khả năng off-road tốt.

Ngoài ra, ngay cả khi ô tô được trang bị thiết bị GPS, người lái có thể mua bản đồ giấy cho tuyến đường sắp đi. Nắm rõ các tuyến đường trước khi bắt đầu cũng rất quan trọng, vì cả GPS và bản đồ đều không được cập nhật hàng ngày.