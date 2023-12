Những giọt máu hồng ấm nồng Giáng sinh

Đặc biệt hơn nữa khi chính hội Chủ Nhật Đỏ diễn ra đúng ngày lễ Giáng sinh, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, mang đến ý nghĩa tốt lành, những hi vọng và ước mong về sự may mắn trong tương lai. Và chúng tôi ở đây, cùng các bạn, những người mang trái tim thiện lành chọn dịp lễ Noel để hiến máu tình nguyện - như gửi một lời chúc an lành đến với bao bệnh nhân cần máu. Chúng ta có nhiều cách để đón Giáng sinh, nhưng có lẽ với những người hiến máu, cho đi thật nhiều chính là cách để mùa Noel năm nay trở nên đặc biệt và hạnh phúc…

Chủ Nhật Đỏ tại Thanh Hóa Trong những ngày qua, nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của ngày hội Chủ Nhật Đỏ đã được nhiều đơn vị, cơ sở Đoàn tại Thanh Hóa tổ chức, triển khai. Theo số liệu đăng ký, đến nay đã có 1.000 tình nguyện viên cũng đăng ký tham gia hưởng ứng, hiến máu vào ngày 24/12, tổ chức tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Theo chị Lê Thị Trang - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (Tỉnh Đoàn Thanh Hóa), đến thời điểm hiện nay, các cơ sở Đoàn có tình nguyện viên đăng ký tham gia hưởng ứng, hiến máu tại chương trình gồm: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 150 sinh viên; Trường Đại học Hồng Đức: 300 sinh viên; Cao đẳng Y tế Thanh Hóa: 100 sinh viên; Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: 100 người; Thành Đoàn TP. Thanh Hóa: 100 người; Đoàn TN Công an tỉnh: 100 người; Huyện đoàn Quảng Xương: 50 người; Đoàn thanh niên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa: 50 người; Đoàn thanh niên Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: 50 người. Thanh Hóa sẵn sàng cho ngày hội Chủ Nhật Đỏ Sinh viên đến từ sớm hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ dù thời tiết giá lạnh

Máu là món quà vô giá giúp con người duy trì sự sống và là một phần không thể thiếu trong cơ thể con người. Ngày nay, khoa học tuy có sự phát triển nhưng vẫn chưa có một loại thuốc hay một loại dịch thể nào có thể thay thế được máu. Bởi vậy, muốn cứu sống được người bệnh có nguy cơ mất máu cao cũng như trong điều trị các bệnh hiểm nghèo cần truyền máu, không có cách nào khác là cần được hiến tặng, chia sẻ những giọt máu hồng của người khác để góp phần vào việc duy trì sự sống cho người cần máu.

Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đó cũng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện đạo lí "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao từ một người hiến tặng máu, những người cần máu sẽ có thêm cơ hội được cứu sống, biết bao gia đình được sum vầy, đoàn viên...

Chọn ngày Giáng sinh trong tiết trời lạnh giá để trao đi những giọt máu hồng tươi trong cơ thể mình với tâm niệm giúp người đang cần đến máu của mình là ta đã thắp lên một ngọn lửa, đem lại hi vọng sống cho các bệnh nhân đang cần máu gấp. Và hơn cả, mỗi giọt máu tình nguyện không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, chia sẻ bất hạnh và tiếp thêm sự sống cho người bệnh.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Dự kiến Chủ Nhật Đỏ năm 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ khu vực phía Nam lần đầu tiên đã được tổ chức tại Trường Đại học Văn Hiến, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Chủ Nhật Đỏ.

Hiến máu nhân đạo rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và trao hi vọng sự sống cho những người bệnh. Đó chính là hành trình mang theo tình yêu thương của con người, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, đến lần thứ 16 này, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán.

Thương hiệu nhân văn

Hàng trăm ca phẫu thuật, hàng ngàn bệnh nhân vẫn đang rất cần những giọt máu quý giá từ cộng đồng, xã hội. Hiểu được ý nghĩa lớn lao của nghĩa cử hiến máu cứu người, báo Tiền Phong mỗi năm thêm nỗ lực, thêm quyết tâm để Chủ Nhật Đỏ ngày càng lớn mạnh, không chỉ về số lượng đơn vị máu tiếp nhận được mà còn góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ra khắp cả nước.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong từng nhấn mạnh: “Chủ Nhật Đỏ trở nên lớn mạnh như ngày nay, đó là nhờ có sự tham gia hưởng ứng rất tích cực và hiệu quả của rất nhiều lực lượng, tầng lớp nhân dân”. Và đúng như thế, 16 năm qua, báo Tiền Phong tự hào cùng các đơn vị trong ban tổ chức, cùng với hệ thống Đoàn, Hội, các trường đại học, học viện, doanh nghiệp, các lực lượng xây dựng Chủ Nhật Đỏ đạt hai mục tiêu: huy động số lượng máu mỗi năm, xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, phong trào hiến máu của đất nước đã lớn mạnh, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu máu để điều trị ở các bệnh viện. Chủ Nhật Đỏ với số lượng máu huy động hằng năm chiếm tỉ lệ không nhỏ trong lượng máu hiến cả nước.

Ngày 24/1/2024 tới đây sẽ đánh dấu tròn 30 năm phát động hiến máu tình nguyện của nước ta. Đó là cả quá trình nỗ lực thay đổi từ nhận thức đến hành động của hàng triệu người dân Việt Nam. Nhận thức có tốt đến đâu, khoa học có tiến bộ thế nào thì cũng không thể thay thế được nguồn máu hiến tặng từ những người hiến máu thường xuyên. Chủ Nhật Đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu, đồng hành suốt nửa chặng đường 30 năm ấy, là thương hiệu nhân văn có sức tập hợp hàng trăm ngàn trái tim nhiệt huyết, để cùng nhau tạo nên ngọn lửa ấm trong những ngày đông giá rét, góp những giọt máu hồi sinh sự sống…