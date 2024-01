Những đột phá công nghệ lớn nhất năm 2023

TPO - Năm 2023 là năm đột phá của trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và thực tế ảo.

Thế giới công nghệ chuyển động nhanh chóng, điều này có thể khiến chúng ta khó nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh.

Dưới đây là ba lĩnh vực nổi bật vào năm 2023:

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được quảng cáo rầm rộ. Nhưng năm nay, năm 2023 là một năm đột phá đối với AI.

Sự ra đời và tạo cơn sốt toàn cầu đầu năm nay của ChatGPT, phần mềm AI tạo sinh của công ty OpenAI, được xem là cột mốc thay đổi nhận thức của nhiều người về trí tuệ nhân tạo. Đây không còn là những ứng dụng công nghệ phục vụ một cách bị động yêu cầu của người dùng mà đã tiến hóa đến một cấp độ cao hơn, đó là bắt đầu có các "tư duy sơ cấp" chủ động, có khả năng liên kết siêu dữ liệu, tự phát triển nhận thức và tiến hóa thông qua tương tác với chính người dùng.

Đây là năm mà ChatGPT - đứa con tiêu biểu của AI sáng tạo - được ứng dụng rộng rãi cho điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay.

Gemini, câu trả lời của Google cho OpenAI, đã bắt đầu hỗ trợ các dịch vụ mà bạn sử dụng hàng ngày. Cách tích hợp này được ứng dụng vào các dịch vụ và thiết bị hàng ngày là điều không thể tưởng tượng được cách đây 5 năm.

Điện toán lượng tử là một trong những công nghệ tưởng chừng còn phải chờ 5 hoặc 10 năm nữa, nhưng không thể phủ nhận lĩnh vực này đang có những tiến bộ có ý nghĩa sau vài tháng.

Một trong những ấn tượng nhất là vào tháng 12 khi IBM ra mắt máy tính lượng tử System Two. Sự ra mắt trùng hợp với việc phát hành chip lượng tử 133 qubit, được đặt tên là "Heron" - điều mà các chuyên gia còn hào hứng hơn nhiều so với chip 1.000 qubit mà nó phát hành cùng lúc. Bởi vì Heron ít ồn hơn và do đó sẽ chứng tỏ đây là công nghệ nền tảng cho các chip trong tương lai.

Metaverse đẩy chúng ta vào thế giới kỹ thuật số và chạm đến một xu hướng rộng lớn hơn nhiều. Apple đã tung ra chiếc tai nghe Vision Pro, cho phép chúng ta tương tác với các ứng dụng và dịch vụ bằng cử chỉ và các góc nhìn khác nhau thay vì thông qua màn hình.

Thực tế ảo (AR) cũng đã có những bước tiến thực sự và là lĩnh vực có thể tạo ra sự khác biệt một cách có ý nghĩa trong tương lai. Kính thông minh cũng ngày càng phong cách hơn nhờ sự hợp tác của Meta với Ray-Ban.

Thiết kế chip làm thay đổi mọi thứ

Có bao giờ bạn tự hỏi điện thoại thông minh kết nối với loa Bluetooth như thế nào khi chúng được sản xuất bởi các công ty khác nhau không? Bluetooth là một tiêu chuẩn mở, nghĩa là các thông số kỹ thuật thiết kế của nó, chẳng hạn như tần số cần thiết và các giao thức mã hóa dữ liệu của nó, đều có sẵn công khai. dựa trên các tiêu chuẩn mở - Ethernet, Wi-Fi, PDF - đã trở thành những cái tên quen thuộc.

Giờ đây, một tiêu chuẩn mở được gọi là RISC-V có thể thay đổi cách các công ty tạo ra chip máy tính. Các nhà sản xuất từ lâu đã nhận giấy phép thiết kế chip từ một số công ty lớn. Nhưng RISC-V đang cải thiện những cách thức đó bằng cách làm cho việc tạo chip trở nên dễ dàng hơn. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hướng dẫn RISC-V để thiết kế chip miễn phí. Chip RISC-V đã bắt đầu xuất hiện trong tai nghe nhét tai, ổ cứng và bộ xử lý AI, với 10 tỷ lõi đã được xuất xưởng. Các công ty cũng đang nghiên cứu các thiết kế RISC-V cho các trung tâm dữ liệu và tàu vũ trụ. Những người ủng hộ công nghệ này dự đoán trong một vài năm tới, con chip này sẽ có mặt ở khắp mọi nơi.

