Khoảnh khắc cá sấu bất ngờ lao xuống hồ bơi tấn công du khách

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một con cá sấu bất ngờ lao xuống hồ bơi để tấn công 2 du khách, là một trong những khoảnh khắc về động vật nổi bật tuần qua.

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại tại một khách sạn ở Kariba, thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở Zimbabwe.

Đoạn clip cho thấy 2 du khách đang tắm dưới hồ bơi thì bất ngờ một con cá sấu lao xuống hồ bơi, tấn công 2 người này. Trong khi chàng trai nhanh chóng nhảy lên bờ để trốn, cô gái đã bị con cá sấu cắn vào lưng và khuỷu tay. Cô gái đã vùng vẫy chống cự, thoát ra khỏi hàm cá sấu và nhảy lên bờ.

May mắn con cá sấu tấn công 2 du khách chỉ là một con cá sấu sông Nile chưa trưởng thành, nên các du khách đã có thể chạy trốn được. Chàng trai bình an vô sự sau vụ việc, trong khi cô gái bị nhiều vết rách trên cơ thể do cá sấu gây ra. Cô gái này sau đó đã được mang đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Các chuyên gia động vật đã được gọi đến hiện trường để bắt giữ con cá sấu. Con vật sau đó được mang đến một vị trí cách xa khu dân cư để trả tự do.

Link gốc: https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khoanh-khac-ca-sau-bat-ngo-lao-xuong-ho-boi-tan-cong-du-khach-20231230190936988.htm