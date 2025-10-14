Những đồi keo xanh bạt ngàn bị bão đánh xác xơ

TPO - Cơn bão số 10 quần thảo nhiều giờ đã khiến hàng chục nghìn héc ta keo nguyên liệu ở Nghệ An bị thiệt hại, người dân đứng ngồi không yên.
Sau bão, hơn 5 ha rừng keo nguyên liệu từ 2 - 3 năm tuổi của anh Trần Đại Sỹ (trú xã Kim Bảng) bị gãy đổ, ngổn ngang khắp quả đồi. “Bão số 5 đổ bộ vào cuối tháng 8 vừa rồi quét qua chỉ làm một diện tích nhỏ keo hư hỏng, nay bão số 10 tiếp tục vào, sức gió quá mạnh khiến đồi keo gãy đổ hoàn toàn. Các cây to có thể tận dụng thu hoạch bán cho thương lái để vớt vát chút vốn liếng, tiền công. Còn lại những cây nhỏ gãy đổ không bán được, đành phải chặt tỉa để làm củi", anh Sỹ xót xa.
Nhiều hộ trồng keo mất trắng, chỉ biết thu hoạch cây lớn để vớt vát tiền công, cây nhỏ để làm củi.