Những đồi keo xanh bạt ngàn bị bão đánh xác xơ

TPO - Cơn bão số 10 quần thảo nhiều giờ đã khiến hàng chục nghìn héc ta keo nguyên liệu ở Nghệ An bị thiệt hại, người dân đứng ngồi không yên.