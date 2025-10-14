Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Những đồi keo xanh bạt ngàn bị bão đánh xác xơ

Thu Hiền

TPO - Cơn bão số 10 quần thảo nhiều giờ đã khiến hàng chục nghìn héc ta keo nguyên liệu ở Nghệ An bị thiệt hại, người dân đứng ngồi không yên.

tp-13.jpg
Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, từ xã Bích Hào lên các xã Tân Kỳ, Nghĩa Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn,… (tỉnh Nghệ An), những vùng keo nguyên liệu﻿ bị gió bão quật ngã, đổ rạp, gãy ngang thân.
tp-14.jpg
tp-9.jpg
Sau bão, hơn 5 ha rừng keo nguyên liệu từ 2 - 3 năm tuổi của anh Trần Đại Sỹ (trú xã Kim Bảng) bị gãy đổ, ngổn ngang khắp quả đồi. “Bão số 5 đổ bộ vào cuối tháng 8 vừa rồi quét qua chỉ làm một diện tích nhỏ keo hư hỏng, nay bão số 10 tiếp tục vào, sức gió quá mạnh khiến đồi keo gãy đổ hoàn toàn. Các cây to có thể tận dụng thu hoạch bán cho thương lái để vớt vát chút vốn liếng, tiền công. Còn lại những cây nhỏ gãy đổ không bán được, đành phải chặt tỉa để làm củi", anh Sỹ xót xa.
tp-4.jpg
Những cây keo mới trồng gãy ngang thân﻿ sau bão.
tp-12.jpg
Ngậm ngùi nhìn cánh rừng keo xác xơ﻿ sau bão, anh Lương Văn Thắng (trú xã Nghĩa Lộc) buồn rầu: “Vì keo gãy nát nên tôi xác định chỉ bán để vớt vát lại chút ít tiền giống và công trồng, chăm sóc”. ﻿Anh Thắng có vườn keo 2 ha đã trồng được hơn 2 năm. Cơn bão quét qua đã khiến vườn keo đổ gãy gần như hoàn toàn. Hiện, anh chỉ biết gọi người đến thu hoạch non để trồng lại lứa mới, vớt vát được phần nào hay phần đó.
tp-10.jpg
Những khoảnh keo nguyên liệu gãy ngang như rừng chông﻿ sau bão.
tp-3.jpg
tp-2.jpg
Nhiều hộ trồng keo mất trắng, chỉ biết thu hoạch cây lớn để vớt vát tiền công, cây nhỏ để làm củi.
tp-14.jpg
Trung bình mỗi năm, tỉnh Nghệ An trồng mới khoảng 18.000 - 22.000 ha rừng các loại. Theo báo cáo Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến hơn 48.000 ha diện tích rừng hiện có của địa phương thiệt hại.
tp-11.jpg
Ông Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho hay, bão số 10 gây thiệt hại nhiều nhất từ trước đến nay. Những loại cây từ 1 - 5 tuổi coi như mất trắng. Hiện nay, do chưa có bảo hiểm trồng rừng, nên việc hỗ trợ thiệt hại cho người trồng rừng rất khó khăn.
tp-5.jpg
“Trong chiến lược phát triển rừng, việc chọn loại cây thích ứng thiên tai đã là một tiêu chí được ngành lâm nghiệp khuyến cáo. Mặt khác, việc phát triển rừng sản xuất, rừng nguyên liệu còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thị trường. Do vậy, việc tìm loại cây có nhiều ưu điểm hơn, hiệu quả hơn cây keo nguyên liệu là rất khó khăn”, ông Hùng nói.
Thu Hiền
#rừng keo #bão #thiệt hại môi trường #thiên nhiên #bảo vệ rừng #thiên tai

