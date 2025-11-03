Những điều người thầy cần chuẩn bị thời AI, hội nhập

Đề án 'Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045' vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh cơ hội là không ít thách thức.

Công cụ AI miễn phí cho giáo viên từ OpenEdu

Quỹ thời gian eo hẹp hoặc tuổi tác cao nên người thầy các bộ môn khó trau dồi tiếng Anh, người học hiện ‘đòi hỏi’ ở người thầy nhiều kỹ năng hơn là thuần kiến thức chuyên môn, sự phát triển như vũ bão của Trí tuệ nhân tạo (AI) khiến vị thế của người thầy bị lung lay, giáo viên vùng nông thôn, vùng xa thiếu điều kiện, phương tiện để cải thiện tiếng Anh… là những khó khăn chung của nhiều giáo viên.

Buổi giao lưu trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục đến từ OpenEdu, DOL English - Ảnh T.N

Những vấn đề trên vừa được các chuyên gia giáo dục thảo luận, nêu giải pháp tại buổi giao lưu trực tuyến vào cuối tháng 10 tại TP.HCM.

Theo tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh - giám đốc kỹ thuật tại OpenEdu đồng thời là gương mặt đoạt giải thưởng khoa học và công nghệ ‘Quả cầu vàng 2020’ – thì các vấn đề trên chính là lý do OpenEdu ra đời.

‘AI đang làm rõ hơn một sự thật giáo viên không nên chỉ là 'người truyền kiến thức', đó là nhiệm vụ của sách vở, của Google, giờ là của AI. Vai trò thật sự của người thầy là ‘thắp lửa’, khơi gợi vấn đề, cách đặt câu hỏi đúng và hoàn thiện kỹ năng mềm ở người học. Và AI sẽ không phải là kẻ thù, thứ thay thế mà chính là thứ giúp những thầy cô cấp tiến dạy hay hơn, hiệu quả hơn’, tiến sĩ Ngọc Thạnh chia sẻ.

Nhằm tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, OpenEdu hiện tặng tài khoản AI Pro sử dụng trong 6 tháng trị giá 1,6 triệu đồng, giúp giáo viên xây dựng AI Agent theo hình thức cá nhân hoá, có thêm ‘trợ lý AI 24/7’.

‘Các mô hình của OpenEdu được thiết kế đơn giản, dễ hiểu nên thầy cô có thể dễ dàng tìm hiểu, lập bài giảng dù không có nhiều kiến thức về công nghệ, AI hay code. Chẳng hạn một giáo viên dạy toán có thể tạo AI Agent chuyên giải thích toán theo phương pháp của thầy hoặc phù hợp với trình độ từng lớp học. Học sinh hỏi bài lúc 11g đêm thì AI Agent sẽ thay thế thầy trả lời lập tức’, tiến sĩ Ngọc Thạnh nói.

Một hoạt động giao lưu, chia sẻ của OpenEdu tại trường học - Ảnh P.LÂM

Ngoài ra OpenEdu cũng hiện tổ chức cuộc thi Running Prompt - Chạy đi chờ chi’ với tổng giải thưởng trị giá 2,8 tỉ đồng nhằm nâng cao kỹ năng prompt engineering của học sinh, sinh viên lẫn giáo viên trên cả nước. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tại https://openedu.net/landing/running-prompt.

Học tiếng Anh nhanh, hiệu quả hơn với Linearthinking

Xoay quanh ‘bài toán’ cải thiện tiếng Anh ở những giáo viên có tuổi, bận rộn hoặc ở nông thôn, thầy Trần Thiện Minh - giáo viên IELTS và SAT tại DOL English và là gương mặt hai lần đạt IELTS 9.0 tuyệt đối - cho biết rào cản lớn nhất của giáo viên không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu một hệ phương pháp luận (methodology) có tính hệ thống để truyền đạt kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả.

‘Việc chỉ bồi dưỡng thêm từ vựng, ngữ pháp là chưa đủ. Giải pháp then chốt là trang bị một hệ thống tư duy, giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên. Phương pháp tiếng Anh tư duy Linearthinking cung cấp cho giáo viên một "bộ khung" logic để thiết kế bài giảng, giúp họ dạy học sinh cách tư duy thay vì chỉ dạy "cái cần nhớ". Khi giáo viên được trang bị một phương pháp luận mạnh, mọi người có thể tự tin và chủ động hơn trong việc giảng dạy, từ đó tạo ra sự thay đổi đồng bộ và bền vững cho cả hệ thống’, thầy Thiện Minh chia sẻ.

Chi tiết hơn, thầy Thiện Minh cho biết DOL English đã "công nghệ hóa" Linearthinking thông qua hệ sinh thái học tập online toàn diện không chỉ cung cấp kiến thức, mà cung cấp một lộ trình học theo tư duy được cá nhân hóa. Hệ thống AI của DOL English cũng sẽ giúp người học nói chung, các giáo viên các môn, ở vùng sâu vùng xa nói riêng có cơ hội thực tập, được chỉnh sửa phát âm tiếng Anh chuẩn.

Một lớp học tràn ngập niềm vui, tiếng cười ở DOL English nhờ người thầy áp dụng công nghệ AI, phương pháp Linearthinking - Ảnh D.E.

Trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, DOL English cũng có một phần quà gửi đến các thầy cô trên cả nước là code tự học tiếng Anh miễn phí 6 tháng trị giá 1,5 triệu đồng trên hệ thống LMS của DOL English. Các thầy cô có thể nhận code khi đăng kí qua link sau.