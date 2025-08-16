Nhộng ong bò lúc nhúc “gây sốt” trên bàn ăn

TPO - Nhiều người chỉ nhìn chúng bò trườn lúc nhúc thôi đã sởn da gà, không nghĩ đó là món sơn hào dễ gì nếm được. Nhộng ong vò vẽ ở các vùng rừng núi Đà Nẵng đang “gây sốt” trên bàn ăn.
Nhộng ong vò vẽ xuất hiện nhiều nhất vào độ tháng 7, tháng 8 mỗi năm, trên các cánh rừng ở Đà Nẵng.
Ong vò vẽ thường làm tổ trên những cây cao, cũng có khi "xây nhà" sát mặt đất. Cứ độ tháng 7, tháng 8 hàng năm, người dân lại vào rừng săn tìm. Theo bà con, ong vò vẽ là loại rất độc, nên khi gặp tổ phải rất cẩn trọng, mang đồ bảo hộ kín mít mới dám tiếp cận vì bị ong đốt không chỉ đau mà còn có nguy cơ tử vong.
Chị Xuân chia sẻ, không phải lúc nào cũng tìm mua được tổ nhộng ong. "Phải kết nối với mấy người hay đi rừng họ mới để phần cho. Mỗi tổ thô thế này gần 300.000 đồng/kg, càng cuối mùa càng đắt. Mua về mình phải xử lý thật cẩn thận mới không dập nát nhộng, giữ được vị tươi, thơm, béo của nhộng", chị nói.
Nhộng chứa hàm lượng calo cao, giàu vitamin nên người già, trẻ nhỏ cũng có thể ăn, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều trong một ngày. Các món "gây thương nhớ" cho thực khách gần xa là cháo nhộng, nhộng chiên trứng, bánh xèo nhộng, nhộng rang lá chanh...
"Lần đầu tiên tôi được ăn những món nhộng ong ngon như vậy, nó khác xa với các loại nhộng bán tràn lan ngoài thị trường. Đây đúng là món sơn hào không dễ gì gặp được", anh Ngọc Hiển (Đà Nẵng) chia sẻ.