Xã hội

Google News

Nhộng ong bò lúc nhúc “gây sốt” trên bàn ăn

Thanh Hiền

TPO - Nhiều người chỉ nhìn chúng bò trườn lúc nhúc thôi đã sởn da gà, không nghĩ đó là món sơn hào dễ gì nếm được. Nhộng ong vò vẽ ở các vùng rừng núi Đà Nẵng đang “gây sốt” trên bàn ăn.

Nhộng ong vò vẽ xuất hiện nhiều nhất vào độ tháng 7, tháng 8 mỗi năm, trên các cánh rừng ở Đà Nẵng.

Đi lấy nhộng ong vò vẽ. Video: Thanh Hiền.
tp-nhong-2.jpg
Nhộng được lấy từ những tổ ong vò vẽ ﻿trong môi trường tự nhiên. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-nhong-16.jpg
tp-nhong-17.jpg
Ong vò vẽ thường làm tổ trên những cây cao, cũng có khi "xây nhà" sát mặt đất. Cứ độ tháng 7, tháng 8 hàng năm, người dân lại vào rừng săn tìm. Theo bà con, ong vò vẽ là loại rất độc, nên khi gặp tổ phải rất cẩn trọng, mang đồ bảo hộ kín mít mới dám tiếp cận vì bị ong đốt không chỉ đau mà còn có nguy cơ tử vong.
tp-nhong-31.jpg
Chị Thanh Xuân (xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng) cho hay tổ ong sau khi mang về sẽ được đốt, cắt tầng và lấy nhộng bên trong ra. Tổ càng to, nhiều tầng thì càng nhiều nhộng.
tp-nhong-29.jpg
Hàng trăm con nhộng béo tròn, vàng tươi được lôi ra từ các tầng tổ. Nhiều người khi nhìn chúng ngọ nguậy lúc nhúc, cùng với lớp tổ chi chít các lỗ nhỏ đã rùng mình phát sợ.
tp-nhong-23.jpg
tp-nhong-32.jpg
tp-nhong-12.jpg
tp-nhong-29.jpg
Chị Xuân chia sẻ, không phải lúc nào cũng tìm mua được tổ nhộng ong. "Phải kết nối với mấy người hay đi rừng họ mới để phần cho. Mỗi tổ thô thế này gần 300.000 đồng/kg, càng cuối mùa càng đắt. Mua về mình phải xử lý thật cẩn thận mới không dập nát nhộng, giữ được vị tươi, thơm, béo của nhộng", chị nói.
tp-nhong-34.jpg
Từ con nhộng múp rụp đến con ong non đều có thể ăn được. Nhiều người thích ăn nhộng vì thân nó ngập "sữa" bên trong. Có người lại thích ăn con ong non vì béo ngậy, lại giòn giòn, thơm mùi đặc trưng của côn trùng.
tp-nhong-14.jpg
Nhộng đang "gây sốt" trên bàn ăn bởi có thể chế biến được nhiều món. Mà theo bà con, "đỉnh" nhất là đem làm gỏi với thân chuối non, vì độ béo của nhộng kết hợp với độ chát nhẹ của thân chuối rất ăn ý. "Bạn bè tôi từ xa về khi được mời món này cứ tấm tắc khen, không ngờ trông nó bò lúc nhúc mà khi chế biến thành món ăn lại tuyệt vời như thế. Mấy hôm nay tôi cứ canh những người đi rừng về để mua nhộng gửi tặng họ", chị Thùy An (xã Nông Sơn) nói.
tp-nhong-17.jpg
tp-nhong-28.jpg
tp-nhong-22.jpg
tp-nhong-36.jpg
Nhộng chứa hàm lượng calo cao, giàu vitamin nên người già, trẻ nhỏ cũng có thể ăn, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều trong một ngày. Các món "gây thương nhớ" cho thực khách gần xa là cháo nhộng, nhộng chiên trứng, bánh xèo nhộng, nhộng rang lá chanh...
tp-nhong-7.jpg
Mỗi kg nhộng được bán với giá trên dưới 600.000 đồng. Các nhà hàng ở khu vực gần vùng núi Đà Nẵng đang bán rất chạy món ăn chế biến từ nhộng.
tp-nhong-27.jpg
tp-nhong-21.jpg
"Lần đầu tiên tôi được ăn những món nhộng ong ngon như vậy, nó khác xa với các loại nhộng bán tràn lan ngoài thị trường. Đây đúng là món sơn hào không dễ gì gặp được", anh Ngọc Hiển (Đà Nẵng) chia sẻ.
tp-nhongdn.jpg
Nhiều người dân, du khách đam mê khám phá ẩm thực đã không ngại đường sá xa xôi, về tận những vùng rừng núi ở Đà Nẵng như Nông Sơn, Hiệp Đức... để thưởng thức món nhộng ong đang "làm mưa làm gió" trên bàn ăn.
Thanh Hiền
#nhộng #ong vò vẽ #bò lúc nhúc #món ăn #sơn hào hải vị #Đà Nẵng #Nông Sơn #Hiệp Đức

