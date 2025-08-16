Nhộng ong bò lúc nhúc “gây sốt” trên bàn ăn

TPO - Nhiều người chỉ nhìn chúng bò trườn lúc nhúc thôi đã sởn da gà, không nghĩ đó là món sơn hào dễ gì nếm được. Nhộng ong vò vẽ ở các vùng rừng núi Đà Nẵng đang “gây sốt” trên bàn ăn.