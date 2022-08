Nhóm nam sinh hỗn chiến tại buổi liên hoan tổng kết tại quán karaoke

TPO - Hai nhóm học sinh tổ chức liên hoan tổng kết lớp 12 và đi hát karaoke, sau đó phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cuộc hỗn chiến.

Ngày 12/8, tin từ Công an huyện Quảng Trạch cho hay, 6 đối tượng trong hai nhóm học sinh hỗn chiến tại quán Karaoke Tuấn Phương, ở thôn Tân Phú xã Quảng Phú (Quảng Trạch - Quảng Bình) đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.

Trước đó, có 2 nhóm học sinh tổ chức liên hoan tổng kết lớp 12, chia tay cuối cấp và đi hát ở quán Karaoke Tuấn Phương. Quá trình hát ở quán karaoke, hai nhóm nêu trên nảy sinh mâu thuẫn, một số đối tượng của hai nhóm đã xích mích, gây gổ đánh nhau, đập phá tài sản, gây mất an ninh trật tự.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã triển khai lực lượng ổn định tình hình và xác minh điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, bước đầu xác định 6 đối tượng có hành vi sử dụng hung khí như dao, bình chữa cháy, ghế,... để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke.

Những đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Quang Hào (SN 2004, ở xã Quảng Kim) và Lê Thanh Bình (SN 2004, ở xã Quảng Phú); Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Văn Hùng (cùng SN 2004, ở xã Quảng Xuân), Đinh Quang Trung (SN 2004, ở xã Quảng Phú) và Đinh Thế Việt (SN 2004, ở xã Quảng Đông).

Hành vi của các đối tượng đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân. Ngày 11/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 6 đối tượng trên về tội "Gây rối trật tự công cộng".