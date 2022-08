Trai làng hỗn chiến, bốn người thương vong

TPO - Cơ quan chức năng cho biết, có 4 người thương vong sau vụ hỗn chiến giữa hai nhóm trai làng xảy ra vào rạng sáng 12/8.

Sáng 12/8, lãnh đạo UBND xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, Công an huyện Quỳ Châu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm hai người chết xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, giữa hai nhóm thanh niên của xã Châu Hội và xã Châu Nga (huyện Quỳ Châu) xảy ra mâu thuẫn với nhau tại đầu cầu treo Châu Hội, giáp quốc lộ 48.

Sau lời qua tiếng lại, nhóm nam thanh niên khoảng 7 người ở bản Xớn (xã Châu Hội) đã dùng dao đâm nhóm trai làng ở xã Châu Nga.

Vụ hỗn chiến khiến khiến 2 nam thanh niên của xã Châu Nga tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Công an huyện Quỳ Châu và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Hiện nhóm 7 thanh niên này đã bị công an bắt giữ”, lãnh đạo xã Châu Hội cho biết.