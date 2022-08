[CLIP] Hỗn chiến trong quán ăn, nhiều người hoảng hốt bỏ chạy

TPO - Trong lúc hỗn chiến, hai nhóm thanh niên đã dùng bàn ghế, ly, chén và chai bia ở quán ăn ném vào nhau. Vụ việc khiến nhiều thực khách hoảng hốt bỏ chạy.

Ngày 1/8, mạng xã hội lan truyền một video clip ghi lại cảnh hỗn chiến trong quán ăn khiến nhiều người xem bức xúc.

Theo xác minh của PV, vụ việc xảy ra tại một quán ăn trên đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.

Ông T., chủ quán ăn cho biết, hơn 23h ngày 25/7, có hai nhóm khách xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Phát hiện vụ việc, ông T. chạy đến can ngăn nhưng không thành, bản thân ông T. cũng bị đánh trúng. Vụ ẩu đả khiến nhiều tài sản trong quán ăn bị hư hỏng.

“Người của hai nhóm lao vào dùng bàn ghế, ly, chén, chai bia ở quán ném vào nhau. Nhiều thực khách gồm trẻ em, phụ nữ phải bỏ chạy”- một nhân chứng kể lại.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Bình Hòa B, quận Bình Tân cho biết, ngay khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đến ghi nhận vụ việc, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

“Công an đã lập hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân để điều tra, xử lý theo thẩm quyền”- đại diện Công an phường Bình Hòa B cho biết.