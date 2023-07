Nhóm cựu quan chức ăn năn, xin hưởng khoan hồng

TPO - Nói lời sau cùng, các bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND Hà Nội, cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội và cựu trợ lý Phó Thủ tướng… xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 21/7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” diễn ra đến tối muộn. Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo lần lượt được nói lời sau cùng.

Sai lầm hết sức nghiêm trọng

Bước lên bục nói lời sau cùng, bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hành vi phạm tội của bị cáo trong lúc xử lý công việc có thể nói là sai lầm hết sức nghiêm trọng, làm sụp đổ toàn bộ quá trình hơn 28 năm công tác, sự nỗ lực cố gắng của bản thân và gia đình.

“Bị cáo thực sự rất đau xót, ăn năn, hối cải. Với sai lầm của bị cáo không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà làm cho cả gia đình trong thời gian vừa qua cuộc sống đảo lộn, gặp nhiều khó khăn, buồn tủi; làm ảnh hưởng đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nơi bị cáo đã công tác” - bị cáo Dũng nói.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi lời xin lỗi chân thành đến Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân, vì những sai phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến chủ trương tốt đẹp, hết sức nhân văn trong lúc dịch bệnh; ảnh hưởng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống tương thân, tương ái…

Bị cáo Chử Xuân Dũng cũng ý thức được những sai lầm của bản thân đã làm cho công dân khó khăn càng trở nên khó khăn hơn trong lúc đại dịch COVID-19.

“Trong những ngày vừa qua có thể nói đối với bị cáo là những ngày đau khổ nhất cuộc đời. Với lương tâm của mình từ nay đến hết cuộc đời có thể đó chính là những phán xét của bản thân, bị cáo mong HĐXX mở rộng lượng hải hà cho bị cáo cùng các bị cáo khác được hưởng sự khoan hồng, bao dung…” - bị cáo Dũng nói.

Mong sớm được về chăm sóc mẹ già

Cũng nói lời sau cùng, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nói: “Hôm nay đứng ở đây phải nói là rất đau xót, ân hận, ăn năn với lỗi lầm của mình; vì thương người, tin người mà bị cáo đã mắc sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật.”

Bị cáo Tuấn cho biết rất đau khổ. Với 44 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bị cáo đã cố gắng phấn đấu, rèn luyện nhưng cuối cùng lại vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ hưu.

Cựu PGĐ Công an TP Hà Nội gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội vì sai lầm của mình làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Về phần mình, ông Tuấn cảm ơn HĐXX, Viện kiểm sát trong những buổi làm việc vừa qua đã phân tích, đánh giá, xem xét hành vi phạm tội của bị cáo cũng như những tình tiết giảm nhẹ.

“Bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất, phù hợp nhất vì hoàn cảnh éo le, tuổi cao, sức khỏe mắc bệnh hiểm nghèo ung thư thực quản, sớm trở về với gia đình, chăm sóc mẹ già 87 tuổi” - ông Tuấn đau xót nói.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cũng gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, vì sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của các lãnh đạo trước quần chúng nhân dân.

Theo bị cáo Linh, sai phạm này bản thân bị cáo đã nhận thức được từ rất sớm và cũng đã rất ăn năn, hối cải, thành khẩn trước Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. Từ lúc giam giữ đến giờ bị cáo đã nhận thức được là nguyên nhân của những sai phạm đó do bản thân không rèn luyện, đánh rơi đạo đức, công vụ của chính mình.

“Từ khi bị tạm giam, ngay bây giờ và trong thời gian tới bản thân bị cáo sẽ tiếp tục rèn luyện đạo đức và hướng thiện. Mong HĐXX xem xét quá trình công tác, các tình tiết giảm nhẹ mà luật sự bào chữa đã nêu, để bị cáo sớm trở về với xã hội, đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc mẹ già.” - bị cáo Linh chia sẻ.