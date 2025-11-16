Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

NHNN phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ, Ngân hàng Thịnh Vượng và Phát triển tiếp tục củng cố năng lực tài chính

P.V

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 3632/QĐ-NHNN ngày 10/11/2025, chấp thuận điều chỉnh vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) lên hơn 5.499 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp ngân hàng tăng cường nội lực trong bối cảnh cạnh tranh vốn trên thị trường tài chính ngày càng gia tăng.

pgbank.jpg
NHNN vừa chấp thuận điều chỉnh vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) lên 5.499.964.240.000 đồng.

Theo hồ sơ gửi NHNN cuối tháng 10/2025, ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phương án tăng vốn, năng lực tài chính và tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024, cùng các chuẩn mực an toàn vốn hiện hành. Việc được chấp thuận điều chỉnh vốn điều lệ cho thấy ngân hàng tiếp tục nỗ lực tái cơ cấu bảng cân đối, tăng khả năng chống chịu rủi ro và cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR).

Quyết định mới có hiệu lực từ ngày ký, đồng thời thay thế Quyết định 2523/QĐ-NHNN trước đó. Với nền tảng vốn được nâng lên, Ngân hàng Thịnh Vượng và Phát triển định hướng mở rộng tín dụng có chọn lọc, đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ và gia tăng năng lực cạnh tranh trong nhóm ngân hàng cổ phần.

Trong bối cảnh toàn ngành chịu sức ép tăng vốn, kiểm soát nợ xấu và tuân thủ chuẩn mực an toàn cao hơn, việc nâng vốn điều lệ được đánh giá là bước chuẩn bị chiến lược, tạo dư địa cho ngân hàng tăng trưởng bền vững thời gian tới.

P.V
#PGBank

