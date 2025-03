Nhìn lại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024: Chất lượng thí sinh phía Nam nổi trội

Các ứng viên đáp ứng 4 giá trị cốt lõi

Phát biểu trước khi công bố kết quả, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024, nhận định: “Các giám khảo đã làm việc hết sức trách nhiệm để chọn ra những gương mặt nổi bật, đáp ứng tốt các tiêu chí về Sắc đẹp - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến mà cuộc thi đề ra. Dù kết quả chung cuộc, một số bạn sẽ giành quyền đi tiếp, nhưng có thể khẳng định rằng, tất cả thí sinh tham dự đều vô cùng xuất sắc. Mỗi bạn là câu chuyện, một cá tính, một nét đẹp riêng, góp phần làm nên bức tranh đa dạng và rạng rỡ của tuổi trẻ Việt Nam”.

Vòng Sơ khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2024 ghi nhận nhiều thí sinh có chiều cao ấn tượng, trong đó có những thí sinh cao tới 1m80. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt hoa khôi đến từ các trường đại học và cao đẳng càng làm tăng tính cạnh tranh cho cuộc đua chạm tới vương miện.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban Thí sinh, cho biết: “Năm nay, chất lượng thí sinh có sự cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở hình thể. Hơn 95% thí sinh đến sơ khảo đều sở hữu vẻ đẹp nguyên bản, chưa từng qua can thiệp thẩm mỹ. Đây là con số ấn tượng, cho thấy các bạn trẻ ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp một cách tự nhiên, khoa học. Quá trình từ nay đến chung kết với rất nhiều khóa học cùng các chuyên gia sẽ khiến vẻ đẹp của các bạn hoàn thiện hơn, giống như một viên ngọc thô sau mài giũa sẽ dần dần tỏa sáng”.

Một điểm nhấn nữa cũng rất đáng chú ý của lứa thí sinh gen Z chính là khả năng ngoại ngữ vững vàng. Không hiếm thí sinh có thể nói hai hoặc ba ngoại ngữ. Nếu như những mùa trước, số thí sinh giao tiếp thành thạo ngoại ngữ còn hạn chế, ở cuộc thi năm nay, nhiều thí sinh có thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh một cách tự tin. Đây là một lợi thế rất lớn khi đi ra các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh, một thành viên ban giám khảo, nhận xét: “Các thí sinh năm nay thực sự khiến tôi ấn tượng. Các bạn có nhiều tài năng đa dạng, từ ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ đến vẽ tranh, dẫn chương trình. Rõ ràng thế hệ nhan sắc mới không chỉ tập trung vào vẻ đẹp bên ngoài mà còn rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thể hiện trước công chúng”.

Giám khảo Phương Anh cũng so sánh dàn thí sinh năm nay với thời điểm cô tham gia Hoa hậu Việt Nam. “Khi tôi thi, sự cạnh tranh đã rất mạnh mẽ, nhưng có thể thấy bây giờ, thí sinh ngày càng toàn diện hơn. Các bạn chuẩn bị kỹ về hình thể, trau dồi tri thức, kỹ năng mềm và cả tài năng cá nhân. Điều đó khiến cuộc thi trở nên hấp dẫn ngay từ vòng đầu. Tôi tin rằng mùa giải này sẽ rất kịch tính với nhiều gương mặt sáng giá có thể tiến xa”, Á hậu Phương Anh nói.

Những câu chuyện truyền cảm hứng

Không khí chờ đợi kết quả sau vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra với nhiều sắc thái khác nhau. Trong khi một số thí sinh trò chuyện, chia sẻ cảm xúc cùng nhau, một số khác tìm cách thư giãn theo cách riêng. Có người nhẹ nhàng lật từng trang sách, tranh thủ đọc để tạm quên đi sự căng thẳng. Một nhóm nhỏ thí sinh rủ nhau hát những bài nhạc vui tươi, tạo nên không khí thoải mái, xua tan cảm giác hồi hộp.

Đặng Ngọc Bảo Nhi, sinh năm 2006 tại Đà Nẵng, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cô có khả năng nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Trung và chơi thành thạo 4 loại nhạc cụ, bao gồm đàn organ, guitar, piano, sáo, ngoài ra Bảo Nhi còn có khả năng vẽ tranh. Bảo Nhi chia sẻ, dù đã chuẩn bị tinh thần ra về vì chiều cao không nổi bật và tự trang điểm nên hơi mộc mạc so với một số thí sinh khác, nhưng cô bất ngờ khi lọt vào vòng Chung khảo. Cô lý giải, sự tự tin và tài lẻ có thể là yếu tố giúp cô tiến xa.​

Trần Thị Huyền Cơ, sinh năm 2003 tại Nghệ An, là thí sinh nổi bật với kinh nghiệm tham gia một số cuộc thi sắc đẹp trước đó. Cô cho rằng, sự tự tin và tinh thần chinh chiến hết mình có thể tạo ấn tượng tốt với ban giám khảo. Khi biết mình vào vòng trong, Huyền Cơ cảm thấy vui và tự hào, dự định sẽ gọi điện báo tin vui cho mẹ.​

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (1999, TPHCM) có góc nhìn rất thực tế: “Tôi biết mình không còn nhiều cơ hội thử sức ở những cuộc thi nhan sắc lớn, nên tôi quyết tâm nắm bắt cơ hội này và sẽ cố gắng hết mình”.

Thí sinh Đinh Hoàng Linh Đan (2003, Đà Nẵng) chia sẻ, cô cảm thấy hào hứng nhưng cũng đầy thách thức. “Được chọn vào vòng trong là niềm tự hào, nhưng tôi hiểu rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Từ giờ, mọi thứ sẽ khắt khe hơn, tôi cần rèn luyện nhiều hơn để không phụ sự kỳ vọng”, cô nói.

“Lúc đứng chờ công bố kết quả, tôi đã nghĩ mình khó có cơ hội vì có quá nhiều thí sinh xuất sắc. Khi nghe tên mình được gọi, tôi thực sự vỡ òa”, thí sinh Phạm Thị Thanh Xuân (2005, TP Huế) chia sẻ. Đại diện nhan sắc Huế chuẩn bị tâm thế vững vàng để bước vào Chung khảo.

Nhà thơ Trần Hữu Việt, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, nhận định: “Tôi đánh giá cao khả năng truyền cảm hứng của lứa thí sinh năm nay. Mỗi bạn đều mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình đáng trân trọng. Có những thí sinh đến từ vùng quê khó khăn, tự lập từ sớm nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Có những bạn sở hữu thành tích học tập đáng nể, giỏi ngoại ngữ, đa tài và luôn sẵn sàng thử thách bản thân. Đáng quý là các bạn không chỉ tìm kiếm vinh quang cá nhân mà còn có ý thức lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đây chính là điều làm nên sức hút và ý nghĩa thực sự của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”.

Đổi mới trong phòng nhân trắc học

Trước vòng sơ khảo, Ban tổ chức chủ động liên hệ với từng thí sinh để giải thích về thể lệ, điều kiện dự thi và các quy trình kiểm tra nhân trắc học. “Chúng tôi muốn các thí sinh hiểu rõ rằng, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là một sân chơi nhan sắc mà còn là một hành trình chuyên nghiệp, đặt sự công bằng, tôn trọng thí sinh lên hàng đầu, để mỗi người trong số họ đều có quyền lên tiếng và được lắng nghe”, bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban Thí sinh, chia sẻ.

Đặc biệt, tại vòng kiểm tra nhân trắc học, phần thi quan trọng để đảm bảo tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên của Hoa hậu Việt Nam, thí sinh có quyền phản hồi ngay nếu có bất kỳ thắc mắc nào về kết quả đo lường. Bà Hà nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng có những trường hợp chỉ số cơ thể có thể thay đổi nhẹ do nhiều yếu tố khách quan. Vì vậy, Ban tổ chức luôn sẵn sàng giải thích rõ ràng về phương pháp đo lường, tiêu chuẩn dụng cụ và giúp thí sinh hiểu lý do nếu có sự chênh lệch nhỏ so với số đo mà họ tự kiểm tra trước đó”.

Sự tương tác hai chiều này một mặt giúp thí sinh cảm thấy an tâm hơn khi bước vào các vòng thi, mặt khác nó khẳng định sự chuyên nghiệp, minh bạch của Ban tổ chức. “Nhiều thí sinh sau khi hoàn thành kiểm tra nhân trắc đã bày tỏ sự hài lòng và gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ngay cả khi họ không được đi tiếp”, bà Hà nói.

