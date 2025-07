Nhiều xã ở hạ du Nghệ An ngập nặng, nước dâng tận nóc nhà

TPO - Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập lụt diện rộng, xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khi nước lũ bắt đầu rút ở các xã vùng cao thì nhiều xã ở khu vực hạ du tỉnh Nghệ An lại chìm trong biển nước.