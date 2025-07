TPO - Bằng mệnh lệnh từ trái tim, trong ngày 24/7, tổ bay Mi-171 số hiệu 03 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã thực hiện nhiều chặng bay với gần 1.000km, mang theo khoảng 6 tấn hàng hóa thiết yếu tới cứu giúp đồng bào đang gặp nguy khó ở vùng lũ Nghệ An. Từ trên không, những hình ảnh do tổ bay ghi lại cho thấy khung cảnh tiêu điều, cô lập do mưa lũ gây ra.