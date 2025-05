Nhiều thành phố của Nga rầm rộ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

TPO - Ngoài sự kiện trên Quảng trường Đỏ, các cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng đã được tổ chức trên khắp nước Nga vào sáng 9/5. Trong đó, cuộc duyệt binh đầu tiên diễn ra tại Petropavlovsk-Kamchatsky, thủ phủ Bán đảo Kamchatka vùng Viễn Đông Nga.

Theo Bộ Tư lệnh Thống nhất Lực lượng Đông Bắc Nga, khoảng 1.100 quân nhân từ các đơn vị quân đội địa phương đã diễu hành qua Quảng trường Lenin - quảng trường chính của thành phố.

Tiếp nối cuộc duyệt binh là buổi biểu diễn có tên "And Yet We Won!", tái hiện những giai đoạn chính của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Buổi biểu diễn có sự tham dự của hàng nghìn cư dân địa phương, gia đình quân nhân và cựu chiến binh, đánh dấu hoạt động mở màn lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên khắp 11 múi giờ của Nga.

Thành phố Ussuriysk

Tại thành phố Ussuriysk ở Viễn Đông Nga, lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng đã diễn ra với sự tham gia của hơn 1.240 quân nhân và hơn 50 xe quân sự, theo Tass.

Tham gia đoàn diễu hành có học viên và quân nhân của Quân khu miền Đông đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phần diễu hành của khối cơ giới mở màn bằng sự xuất hiện của bệ phóng tên lửa BM-13 “Katyusha” lịch sử và xe tăng MS-1, một trong những mẫu xe đầu tiên được Hồng quân sử dụng, tượng trưng cho sự tiếp nối truyền thống quân sự. Tiếp theo là các xe bọc thép hiện đại và hệ thống chiến đấu.

Thành phố Vladivostok

Cuộc duyệt binh ở thành phố Vladivostok diễn ra trên Quảng trường Lenin ở trung tâm thành phố, có sự tham gia của hơn 1.900 người, bao gồm hơn 1.000 quân nhân từ Hạm đội Thái Bình Dương. Đô đốc Viktor Liina, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, chủ trì sự kiện này.

"Các cựu chiến binh đã mang lại cho bạn sự tự do. Tự do để sống, để yêu, để hạnh phúc, sáng tạo và tiến về phía trước một cách táo bạo", ông nói.

Cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của những quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine. Đoàn xe cơ giới có hơn 50 xe quân sự, dẫn đầu là xe tăng T-34 lịch sử, tiếp theo là các hệ thống hiện đại bao gồm xe tăng T-80BV, xe bộ binh BMP-3, xe bọc thép chở quân BTR-82A và hệ thống tên lửa bờ biển "Bal" và "Bastion".

Cuộc tuần hành của Trung đoàn Bất tử diễn ra ngay sau đó, với hàng ngàn người dân mang theo ảnh chân dung của những người thân từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Thành phố Chita

Thành phố Chita ở miền Đông nước Nga đã kỷ niệm Ngày Chiến thắng bằng một cuộc duyệt binh quy mô lớn với gần 2.000 người tham gia, hơn 50 đơn vị thiết bị chiến đấu và hỗ trợ, Quân khu miền Đông đưa tin.

Xe tăng T-34 lịch sử và pháo tự hành SU-100 dẫn đầu đoàn xe cơ giới, tiếp theo là xe tăng T-72B3M hiện đại được trang bị pháo 125mm nâng cấp.

Thống đốc Zabaykalsky Krai - Aleksandr Osipov đã phát biểu tại sự kiện, bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những người hiện đang phục vụ trong quân ngũ.

Thành phố Belogorsk

Belogorsk, thành phố chỉ có hơn 60.000 cư dân ở Vùng Amur, cũng đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn với hơn 1.000 quân nhân, 300 học viên thanh niên và khoảng 20 đơn vị thiết bị quân sự, theo Quân khu phía Đông.

Cuộc duyệt binh có sự góp mặt của các quân nhân từ đơn vị pháo binh, thông tin liên lạc, phòng không, hậu cần và tác chiến điện tử, lực lượng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học.

Đoàn xe cơ giới được dẫn đầu bởi một chiếc xe tăng T-34-85 huyền thoại và bệ phóng tên lửa BM-13 "Katyusha". Tiếp theo là xe tăng T-80BV, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, và xe địa hình bánh xích Aleut.

Thành phố Khabarovsk

Hơn 3.000 quân và hơn 140 đơn vị thiết bị quân sự đã tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng tại thành phố Khabarovsk, vùng Viễn Đông Nga.

Cuộc duyệt binh có sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm đội danh dự, học viên, những người được trao tặng huân chương vì tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và các quân nhân nữ.

Đoàn xe cơ giới bao gồm các phương tiện thời Thế chiến II như xe tăng T-34 và BM-13 “Katyusha”, cùng với các hệ thống hiện đại như T-80BVM, tổ hợp tên lửa Iskander-M và hệ thống phòng không S-400.

Các thiết bị mới được đưa vào sử dụng như bệ phóng tên lửa đa nòng “Tornado-S”, rô-bốt rà phá bom mìn “Uran-6” và xe buggy “Yerofey” do Khabarovsk chế tạo cũng xuất hiện.

Thành phố Novosibirsk

Cuộc duyệt binh tại thành phố Novosibirsk của Siberia có sự tham gia của hơn 2.500 người và hơn 30 loại vũ khí quân sự.

Xe tăng T-34 huyền thoại dẫn đầu đội hình cơ giới, cùng với hệ thống tên lửa Iskander-M và bệ phóng di động Yars. Lần đầu tiên, đoàn duyệt binh có sự tham gia của xe chiến đấu bộ binh BMP-2M và các đơn vị trinh sát BRM-1KM được trang bị cho chiến tranh hiện đại.

Thành phố Kyzyl

Theo chính quyền địa phương, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, lực lượng biên phòng Mông Cổ tham gia duyệt binh cùng với các đối tác Nga trong sự kiện mừng Ngày Chiến thắng được tổ chức tại Kyzyl, thủ đô của Cộng hòa Tuva thuộc Nga.

Đoàn Mông Cổ do Trung tá Lkhagva-Ochir Ochirsuren, phó chỉ huy Đội biên phòng số 45 dẫn đầu. Sự tham gia của họ nhấn mạnh sự ủng hộ lâu dài của Mông Cổ đối với Liên Xô trong Thế chiến II, và sự hợp tác liên tục của nước này với Nga trong vấn đề an ninh biên giới.

