Nhiều khu vực ở TPHCM bị cúp nước vào cuối tuần

TPO - Trong đêm thứ Bảy và rạng sáng Chủ Nhật tuần này, nhiều phường, xã thuộc TPHCM sẽ bị gián đoạn cấp nước để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tại Nhà máy Tân Hiệp.

Ngày 17/10, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đã có thông báo về việc dừng vận hành nhà máy nước Tân Hiệp để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

Trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực.

Cụ thể, việc ngưng cấp nước diễn ra từ 21 giờ ngày 18/10 (thứ Bảy) đến 5 giờ sáng ngày 19/10 (Chủ nhật). Trong thời gian này, một số khu vực tại TPHCM sẽ bị gián đoạn hoặc nước yếu.

Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Ảnh: Sawaco

Các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm phường Phú Định, Bình Đông và các xã Bình Chánh, Hưng Long.

Các khu vực nước yếu bao gồm các phường: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hoà, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng và các xã: Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng.

Đơn vị quản lý cho biết, do đặc thù mạng lưới cấp nước, một số khu vực xa nguồn có thể phục hồi chậm hơn thời gian dự kiến. Sawaco đã chỉ đạo các xí nghiệp trực thuộc điều tiết mạng lưới để hạn chế tối đa phạm vi ảnh hưởng, đồng thời tăng cường xe bồn tiếp nước đến các vị trí trọng yếu như bệnh viện, trường học và khu dân cư đông người.

“Tổng công ty sẽ nỗ lực hoàn thành công tác bảo trì trong thời gian sớm nhất, mong nhận được sự thông cảm của người dân. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình chủ động dự trữ nước sạch để sử dụng trong thời gian tạm ngưng cấp nước”- Sawaco thông tin.