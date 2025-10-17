Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Nhiều khu vực ở TPHCM bị cúp nước vào cuối tuần

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đêm thứ Bảy và rạng sáng Chủ Nhật tuần này, nhiều phường, xã thuộc TPHCM sẽ bị gián đoạn cấp nước để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tại Nhà máy Tân Hiệp.

Ngày 17/10, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đã có thông báo về việc dừng vận hành nhà máy nước Tân Hiệp để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

Trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực.

Cụ thể, việc ngưng cấp nước diễn ra từ 21 giờ ngày 18/10 (thứ Bảy) đến 5 giờ sáng ngày 19/10 (Chủ nhật). Trong thời gian này, một số khu vực tại TPHCM sẽ bị gián đoạn hoặc nước yếu.

1-1869.jpg
Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Ảnh: Sawaco

Các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm phường Phú Định, Bình Đông và các xã Bình Chánh, Hưng Long.

Các khu vực nước yếu bao gồm các phường: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hoà, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng và các xã: Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng.

Đơn vị quản lý cho biết, do đặc thù mạng lưới cấp nước, một số khu vực xa nguồn có thể phục hồi chậm hơn thời gian dự kiến. Sawaco đã chỉ đạo các xí nghiệp trực thuộc điều tiết mạng lưới để hạn chế tối đa phạm vi ảnh hưởng, đồng thời tăng cường xe bồn tiếp nước đến các vị trí trọng yếu như bệnh viện, trường học và khu dân cư đông người.

“Tổng công ty sẽ nỗ lực hoàn thành công tác bảo trì trong thời gian sớm nhất, mong nhận được sự thông cảm của người dân. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình chủ động dự trữ nước sạch để sử dụng trong thời gian tạm ngưng cấp nước”- Sawaco thông tin.

Hữu Huy
#cúp nước TPHCM #gián đoạn nước #Sawaco #bảo trì nhà máy #nước yếu #khu vực TPHCM #cấp nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục