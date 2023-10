Nhiều bất ngờ với bất động sản vùng ven TPHCM

TPO - Từ sân bay quốc tế Long Thành đến đường Vành đai 3, các đường cao tốc miền Đông và còn nhiều dự án cao tốc nữa ở khu vực miền Tây… là điều kiện rất thuận lợi để hâm nóng và phát triển thị trường bất động sản vùng ven TPHCM.

Giảm mạnh

Theo ông Lưu Quang Tiến, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Đất Xanh Services, thị trường bất động sản phía Nam tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung sơ cấp 9 tháng đầu năm 2023. Đáng chú ý, nguồn cung căn hộ tại TPHCM và Bình Dương chiếm 97,3% giỏ hàng căn hộ sơ cấp và 65,7% giỏ hàng chung của khu vực.

Riêng tại TPHCM, ghi nhận số lượng nguồn cung mới căn hộ đạt khoảng 4.000 sản phẩm, tăng 74% theo năm. Giá bán bình quân căn hộ từ 60 - 80 triệu/m2, tăng 2 - 3% so với năm trước. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ căn hộ đạt khoảng 22%.

Tại các tỉnh vệ tinh của TPHCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An ghi nhận giá bán bình quân căn hộ từ 27 - 43 triệu/m2, giá bán nhà phố từ 25 - 91 triệu/m2. Giá bán bình quân biệt thự từ 60 - 130 triệu/m2, tăng 5 - 8% so với quý II. Giá bán bình quân shophouse từ 30 - 143 triệu/m2, giá bán đất nền từ 15 - 55 triệu/m2.

Trong khi đó, thị trường bất động sản miền Tây (Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu) khá khan hiếm nguồn cung mới. Nguồn cung sơ cấp trong quý III khoảng hơn 2.600 sản phẩm được cung ứng ra thị trường.

Cụ thể, tại Cần Thơ, nguồn cung mới căn hộ đạt khoảng 450 sản phẩm, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán sơ cấp bình quân căn hộ từ 39 - 44 triệu/m2. Thị trường Phú Quốc (Kiên Giang) dự kiến giới thiệu ra thị trường từ quý IV với hơn 10.000 sản phẩm.

Tương tự, báo cáo của DKRA Group về Thị trường bất động sản nhà ở TPHCM và vùng phụ cận quý IV/2023 cho thấy, nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ tăng so với quý trước ở một số phân khúc. Đặc biệt, nguồn cung mới và lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu ở thị trường Đồng Nai.

Cụ thể, phân khúc đất nền trong quý III tại TPHCM và vùng phụ cận ghi nhận 6 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 271 nền, tương đương 21% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 25% tương đương 68 nền, chỉ bằng 18% so với quý trước và bằng 12% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường đất nền vùng phụ cận tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi nguồn cung mới lẫn lượng tiêu thụ đều tập trung chủ yếu ở Long An. Mặt bằng giá bán mới trong quý không biến động so với lần mở bán trước đó, nhưng ghi nhận mức tăng 1 - 3% so với quý III/2022.

Thị trường căn hộ chào đón 17 dự án mở bán trong quý vừa qua, với nguồn cung mới khoảng 4.542 căn, tập trung chủ yếu tại TPHCM. Nguồn cung mới ghi nhận tăng gấp 2,5 lần so với quý trước nhưng chỉ bằng 83% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 72% nguồn cung mới, tương đương 3.270 căn, gấp 2,8 lần so với quý trước hay tăng 13% so với cùng kỳ. Thời gian booking của các dự án mở bán trong quý bình quân kéo dài từ 3 - 5 tháng. Các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, quà tặng mở bán… tiếp tục được phần lớn chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Giai đoạn thử thách

DKRA Group dự báo nguồn cung phân khúc đất nền trong quý IV năm nay có thể tăng nhẹ so với quý III, dao động ở mức 350 - 420 nền, tập trung chủ yếu tại Đồng Nai, Long An, Bình Dương.

Chính sách đẩy mạnh các dự án đầu tư công của Chính phủ đối với khu vực phía Nam, đặc biệt là các địa bàn lân cận TPHCM, như từ sân bay quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3, các đường cao tốc miền Đông và còn nhiều dự án cao tốc nữa ở khu vực miền Tây… là điều kiện rất thuận lợi để thị trường bất động sản trong khu vực phát triển theo.

“Đây là cơ hội của Đồng Nai, Bình Dương, Long An, hay các huyện vùng ven TPHCM như Bình Chánh, Củ Chi. Các hệ thống tuyến đường vành đai không chỉ tác động tích cực đến TPHCM mà cả khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Long An tạo nên sự thay đổi của cả khu vực. Điều này lý giải vì sao các chủ đầu tư thời gian qua đua nhau xây dựng và mở bán dự án ở các địa phương này”, đại diện DKRA Group nói.

Trong khi đó, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc Cấp cao CBRE Việt Nam nhận định, nguồn cung mới căn hộ chung cư dự kiến phục hồi trở lại từ năm 2024. Từ quý IV/2023 sang đến năm 2024, thị trường căn hộ chủ yếu đến từ các dự án ở phía Đông và phía Nam TPHCM như Fiato Premier, Salto Residence, Flora Panorama thuộc Mizuki Park Bình Chánh... Cùng với đó, các giao dịch sẽ hồi phục khi các yếu tố về kinh tế vĩ mô, pháp lý và niềm tin của người mua nhà cùng được cải thiện.

“Đây vẫn là giai đoạn thử thách của thị trường bất động sản. Người mua nhà đang ở ranh giới chờ đợi và xem xét mức giá. Họ vẫn quan sát xem giá nhà còn giảm đến mức nào và chủ đầu tư ưu đãi ra sao. Đến giai đoạn cuối năm 2023, đầu năm 2024 khi người mua nhận thấy mức giá đã là “đáy” rồi, không giảm thêm nữa thì mới bắt đầu đi mua. Tôi vẫn luôn nói, đây là giai đoạn nhạy cảm của thị trường. Động thái bung sản phẩm ra thị trường hiện nay là sự nỗ lực tốt nhất của các chủ đầu tư”, bà Dung nói.