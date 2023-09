Doanh nghiệp bất động sản bán dự án lấy tiền trả nợ

TPO - Công ty CP Đầu tư LDG muốn bán dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà ở Đà Nẵng, khu chung cư lô C1 ở Bình Dương và các tài sản, dự án khác để trả nợ trái phiếu, nợ ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa thông qua nghị quyết, thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Theo đó, dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do Công ty CP Hải Duy làm chủ đầu tư, dự án khu chung cư lô C1, phường Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương, do LDG làm chủ đầu tư và các tài sản, dự án khác thuộc công ty sẽ được xem xét chuyển nhượng.

Phương án cơ cấu tài sản, dự án gồm hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của công ty, cổ phần sở hữu tại công ty con. Giá trị xác định để hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án, cổ phần không thấp hơn giá vốn được LDG ghi nhận.

Hội đồng quản trị công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch LDG - thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng và các công việc liên quan theo quy định.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, LDG ghi nhận hơn 1 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng hơn 144 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) do LDG Investment làm chủ đầu tư, vào ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai cán bộ liên quan do xây dựng 680 căn nhà trái phép.

Cụ thể, Nguyễn Văn Nhật Huy (46 tuổi, chuyên viên phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và Lương Quang Huy (44 tuổi, chủ tịch UBND xã Giang Điền - nguyên phó phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Như vậy, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can là cán bộ đang công tác tại các đơn vị cấp phòng và xã ở Trảng Bom. Ba người bị khởi tố trước đó là Phan Duy Nghĩa (59 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom), Nguyễn Hải Triều (45 tuổi, phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom). Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, vào ngày 23/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom). Dự án này do LDG làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016 với diện tích hơn 18 ha.

Tháng 10/2020, dự án còn một phần đất cao su chưa thực hiện bồi thường, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, LDG đã san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (198 căn biệt thự, 290 căn liên kế) theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt. Ngoài ra, 192 căn liên kế còn lại đã hoàn thiện thi công phần móng.

Đến thời điểm thanh tra, LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng, tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty 25 - 95% giá trị hợp đồng, 7 hộ đang sinh sống tại dự án. Kết luận thanh tra cũng xác định hơn 20 cá nhân, 13 tổ chức liên quan đến sai phạm tại dự án này.