Chủ tịch công ty LDG bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu

TPO - Sau nhiều lần bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG - chỉ còn nắm 3,92% vốn điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) - vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 5 triệu cổ phiếu LDG. Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trong 2 phiên giao dịch ngày 18-19/5. Sau giao dịch, ông Hưng không còn là cổ đông lớn tại LDG nhưng vẫn sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu LDG, tương đương 3,92% vốn điều lệ.

Việc ông Hưng bị bán giải chấp cổ phiếu diễn ra khá thường xuyên trong thời gian gần đây. Hơn 1 tháng trước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG đã bị công ty chứng khoán bán 3,5 triệu cổ phiếu vào ngày 13-14/4.

Trước đó, ông Nguyễn Khánh Hưng cũng bị bán ra 713.000 cổ phiếu LDG, giảm sở hữu từ 11,29% về còn 11% vốn điều lệ. Lý do là ông Hưng bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu LDG, diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này liên tục bị bán tháo và giảm mạnh. Trong đợt biến động mạnh của thị trường chứng khoán hồi tháng 3/2022, Công ty Chứng khoán Mirae Asset cũng đã bán giải chấp hơn 2,5 triệu cổ phiếu LDG của ông Hưng.

Trên thị trường, cổ phiếu LDG bị chuyển sang diện kiểm soát từ 12/5 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 30 ngày so với quy định. Kết thúc phiên giao dịch 19/5, thị giá LDG dừng ở mốc 4.370 đồng/cổ phiếu, tương ứng cao hơn 45% so với đáy song chưa bằng 1/6 mốc đỉnh đạt được đầu tháng 1 năm trước.

Vào ngày 22/6 tới, Công ty CP Đầu tư LDG sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 theo hình thức trực tuyến. Đại hội cổ đông lần 1 diễn ra chiều 11/5 nhưng bất thành do không đủ cổ đông tham dự. Cụ thể, tính tới 15h ngày 11/5, LDG chỉ ghi nhận 101 cổ đông tham dự họp đại hội, tương ứng 22,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 18, Điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội lần 2 sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự đại hội lần 1, tỷ lệ tham dự ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại hội lần 3 không dựa trên tỷ lệ cổ đông tham dự.

Trong năm 2022, LDG phải tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3. Trong đó, lần 1 chỉ có 29,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và lần 2 chỉ có 30,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong quý I năm nay, LDG ghi nhận doanh thu chỉ đạt 710 triệu đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 70 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tài chính tăng cao.

Năm 2023, LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, LDG còn cách rất xa kế hoạch lãi 3,9 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của LDG giảm 0,4% so với đầu năm, về mức 7.856 tỷ đồng. Đáng lưu ý, lượng tiền mặt của công ty chỉ còn hơn 3 tỷ đồng. Ngược lại, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 1,6 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.224 tỷ đồng và chiếm 15,6% tổng nguồn vốn.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đưa ra các vấn đề cần nhấn mạnh. Trong đó, đầu tiên là thuyết minh thông tin về dự án Khu dân cư Tân Thịnh. Thứ hai là về thông tin khả năng hoạt động liên tục và sự kiện sau ngày kết thúc báo cáo tài chính.