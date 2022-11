Công ty chứng khoán ồ ạt bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu DIG

TPO - Chứng khoán KB Việt Nam, Công ty Chứng Khoán Mirae Asset Việt Nam, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam liên tục bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu DIG của lãnh đạo, cổ đông lớn thuộc Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) khi thị giá lao dốc gần 90% so với đầu năm.

Ngày 8/11, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thông báo sẽ bán giải chấp 398.600 cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG). Thời gian dự kiến vào ngày 8/11. Ông Nguyễn Hùng Cường là con trai của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp.

Ngoài ra, cổ đông lớn nhất của DIC Corp là Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng sẽ bị bán giải chấp 1,1 triệu cổ phiếu DIG, cũng dự kiến vào hôm nay 8/11.

Vào ngày 7/11, KBSV cũng thông báo về việc bán giải chấp của ông Nguyễn Hùng Cường và Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân lần lượt là 184.000 và 715.000 cổ phiếu DIG.

Tương tự, vào ngày 8/11 , Công ty Chứng Khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) thông báo về việc bán giải chấp 3,9 triệu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp, kể từ ngày 8/11. Đồng thời, MAS dự kiến bán giải chấp 2,1 triệu cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp, từ ngày 8/11.

Đây là đợt bán giải chấp lần thứ hai của MAS với lãnh đạo DIC Corp. Hôm 4/11, MAS cũng thông bán giải chấp 2,8 triệu cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Thiện Tuấn.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng thông báo bán giải chấp 2,13 triệu cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp. Tương tự, ông Nguyễn Hùng Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng sẽ bị ép bán lần lượt 1,47 triệu cổ phiếu và 1,44 triệu cổ phiếu DIG. Thời gian thực hiện của ba giao dịch trên đều bắt đầu từ ngày 7/11.

Trước khi bị các công ty chứng khoán “call margin” đồng loạt như hiện nay, ông Nguyễn Thiện Tuấn từng bị bán giải chấp hơn 3 triệu cổ phiếu DIG vào ngày 27-28/10.

Tương tự, ông Nguyễn Hùng Cường cũng đã bị bán giải chấp gần 1,4 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 31/10 và 1/11. Cũng với lý do trên, cổ đông lớn nhất của DIC Corp là Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng đã bị bán 4,2 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 27/10.

Trong phiên giao dịch sáng 8/11, cổ phiếu DIG giảm sàn xuống mức 14.400 đồng/cổ phiếu, giảm 85% so với đỉnh đạt được hồi giữa tháng 1 năm nay.

Trong quý III, doanh thu thuần của DIC Corp sụt giảm 21% so với cùng kỳ, xuống còn 424 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế quý III ghi nhận âm gần 1 tỷ đồng, là quý đầu tiên DIC Corp báo lỗ kể từ quý I/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần DIC Corp đạt 1.518 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Đáng chú ý, ngày 30/9, tổng hàng tồn kho công ty còn gần 5.630 tỷ đồng, tăng 1.786 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng đột biến lên gần 5.500 tỷ đồng. Đối với vay trái phiếu, tổng vay nợ ghi nhận hơn 3.400 tỷ đồng, gồm 3 lô trái phiếu của DIG sẽ đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11/2024. Tài sản đảm bảo của 3 lô trái phiếu bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản hiện tại và trong tương lai tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, ngoài ra còn có cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức phát sinh từ lượng cổ phiếu DIG đã thế chấp cho ngân hàng.

Hạ tỷ lệ ký quỹ

Với việc giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh, nhiều công ty chứng khoán mới đây đã thông báo hạ tỷ lệ cho vay ký quỹ (margin) với nhiều cổ phiếu bất động sản. Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay đối với 45 mã chứng khoán từ ngày 8/11. Đáng chú ý, đây đều là các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản.

Trong đó, tỷ lệ ký quỹ tại DIG, VIC, LCG, BCM, DPG, VHM, VRE, DXG, NLG, KDH, IDC, HDG… được điều chỉnh giảm từ 50% xuống 40%; tỷ lệ cho vay margin tại TCH, KHG, CEO, HHS… giảm từ 40% xuống 30%; tỷ lệ ký quỹ tại NBB, SCR, LDG, DRH, VPH… điều chỉnh giảm từ 30% xuống 20%.

KBSV cũng cho biết, với các khoản vay cũ, tỷ lệ cho vay mới cũng sẽ chính thức được áp dụng để tính tỷ lệ thực tế của tài khoản tại thời điểm ngày 11/11.

Trước đó, kể từ ngày 7/11, KBSV đã thực hiện cắt margin đối với hai mã bất động sản là NVL và PDR khi giảm tỷ lệ ký quỹ từ 40% xuống 0%. Với các khoản vay cũ, tỷ lệ cho vay mới cũng chính thức áp dụng luôn để tính tỷ lệ thực tế của tài khoản tại ngày 7/11.

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cũng đưa ra thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay của một số mã chứng khoán trong danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 7/11.

Cụ thể, tỷ lệ cho vay tại mã NVL, D2D bị hạ từ 50% xuống 40%, trong khi cổ phiếu KHG và SCR cũng bị hạ tỷ lệ margin từ 40% xuống 30%. Hôm 1/11, cổ phiếu PC1 cũng vừa bị Mirae Asset hạ giá chặn từ 46.200 đồng xuống 40.170 đồng.

Công ty Chứng khoán SHS cũng cắt margin đối với cổ phiếu PDR, loại mã chứng khoán này ra khỏi danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 4/11.

Thông báo cập nhật danh mục ký quỹ của Công ty Chứng khoán Yuanta tại ngày 7/11 cho thấy, tỷ lệ cho vay tại một số mã bất động sản cũng có thay đổi so với danh sách công bố cuối tháng 10. Trong đó, cổ phiếu PDR bị hạ tỷ lệ cho vay từ 50% xuống 30%, cổ phiếu DIG bị hạ tỷ lệ cho vay từ 40% xuống 30%.

Tại 30/9, dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán khoảng 165.000 tỷ đồng, tăng 15.000 tỷ đồng so với quý trước.