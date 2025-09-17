Nhật Bản lập kỷ lục tốc độ internet mới

TPO - Các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản cho biết họ đã lập kỷ lục thế giới mới về tốc độ internet nhanh nhất, truyền hơn 125.000 gigabyte dữ liệu mỗi giây trên quãng đường 1.802 km. Tốc độ này gấp khoảng 4 triệu lần tốc độ internet trung bình tại Mỹ và cho phép bạn tải xuống toàn bộ Kho lưu trữ Internet trong vòng chưa đầy bốn phút. Con số này cũng cao hơn gấp đôi kỷ lục thế giới trước đó là 50.250 GB/giây, do một nhóm các nhà khoa học khác lập ra vào năm 2024.

Để đạt được tốc độ mới này, chưa được xác minh độc lập, nhóm nghiên cứu đã phát triển một dạng cáp quang mới để gửi thông tin với tốc độ đột phá trên khoảng cách gần bằng khoảng cách giữa New York và Florida. Theo tuyên bố của Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản, thông tin chi tiết về thành tựu này đã được trình bày tại Hội nghị Truyền thông Cáp quang lần thứ 48 ở San Francisco, Mỹ hồi tháng 4 năm nay.

Để đạt được tốc độ mới này, các nhà khoa học đã phát triển một dạng cáp quang mới để truyền thông tin qua khoảng cách gần bằng giữa New York và Florida. (Ảnh: Andriy Onufriyenko)

Di chuyển hơn 1.800 km/giây

Loại cáp quang mới này có khả năng truyền dữ liệu tương đương với 19 loại cáp quang tiêu chuẩn. Cáp quang mới phù hợp hơn cho việc truyền dẫn đường dài so với các loại cáp hiện có vì tâm của cả 19 sợi quang đều tương tác với ánh sáng theo cùng một cách, do đó ít bị dao động ánh sáng hơn, giúp giảm thiểu mất mát dữ liệu.

Loại cáp mới này nén 19 sợi quang riêng biệt thành một sợi có đường kính 0,127 mm, cùng độ dày với hầu hết các loại cáp quang đơn hiện có. Nỗ lực này đồng nghĩa với việc cáp mới có thể truyền tải nhiều dữ liệu hơn bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có.

Vào tháng 3 năm 2023, nhóm nghiên cứu này đã đạt được tốc độ truyền tải tương tự nhưng chỉ bằng chưa đến một phần ba khoảng cách đạt được trong thành tựu mới. Theo tuyên bố, rào cản lớn nhất đối với việc tăng phạm vi là tiếp tục giảm thiểu tình trạng mất dữ liệu, điều có thể xảy ra trên khoảng cách xa và tìm ra cách khuếch đại dữ liệu. Việc giải quyết những thách thức này sẽ làm tăng cường độ tín hiệu, cho phép dữ liệu truyền đi xa hơn.

Trong cuộc trình diễn này, dữ liệu chạy qua hệ thống truyền dẫn 21 lần, cuối cùng đến được bộ thu dữ liệu sau khi di chuyển quãng đường tương đương 1.802 km.

Bản báo cáo cho biết, hồ sơ này cho thấy sự tiến bộ về mặt công nghệ hướng tới phát triển các hệ thống truyền thông quang học có khả năng mở rộng, dung lượng cao và đường dài, có thể giải quyết nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng trên toàn cầu.

Theo tuyên bố, lưu lượng dữ liệu trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần, do đó, có thể cần phải có cơ sở hạ tầng truyền thông mới. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ khám phá các ứng dụng thực tế trong lĩnh vực viễn thông.