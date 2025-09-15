'Chúa tể Sakar' được chôn cùng vòng hoa bằng vàng tuyệt đẹp

TPO - Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một vòng hoa bằng vàng lấp lánh trong một gò mộ 2.100 năm tuổi của một chiến binh Thracia và chú ngựa của ông. Chiếc vương miện độc đáo này là một phần của bộ trang sức vàng được khai quật từ ngôi mộ của "Chúa tể Sakar", được đặt theo tên dãy núi ở đông nam Bulgaria, nơi ông được tìm thấy.

Evelina Slavcheva, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria, cho biết: "Những kho báu vàng được phát hiện ở Bulgaria chứng minh cho tay nghề thủ công cao, đời sống tinh thần phong phú và xã hội thịnh vượng".

Ngôi mộ của một chiến binh và con ngựa của ông được tìm thấy ở Bulgaria. (Ảnh: Deyan Dichev)

Ngôi mộ của người giàu nhất vùng

Các gò chôn cất cổ đại được phát hiện trong quá trình khai quật trong quá trình lắp đặt công viên năng lượng mặt trời vào năm 2024. Một nhóm các nhà khảo cổ học từ Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria đã khai quật các ngôi mộ và phát hiện ra rằng một ngôi mộ chứa xương của một phụ nữ trẻ và ngôi mộ còn lại chứa xương của một người đàn ông trung niên.

Cả hai ngôi mộ đều có nhiều hiện vật bằng vàng, nhưng ngôi mộ của người đàn ông này là ngôi mộ giàu có nhất từng được phát hiện ở Bulgaria, theo bài đăng trên mạng xã hội được dịch từ Thành phố Topolovgrad, nơi có địa điểm này.

Do sự xa hoa của ngôi mộ, cùng với xương chiến mã, ông được mệnh danh là Chúa tể Sakar. Ông sống vào cuối thời kỳ Hy Lạp hóa, khoảng năm 150 đến 100 trước Công nguyên và có thể ông là một chiến binh quý tộc. Vào đầu thế kỷ, khu vực Thrace một phần nằm dưới sự cai trị của Hy Lạp, nhưng đến cuối thế kỷ, người La Mã đã chinh phục nó như một phần đế chế của họ.

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy Chúa tể Sakar khoảng 35 đến 40 tuổi khi qua đời. Vòng hoa làm từ bạc mạ vàng được tìm thấy bao quanh hộp sọ của ông. Các hiện vật khác được phát hiện trong mộ của ông bao gồm bình gốm và thủy tinh, giáo sắt và khiên, đồ trang sức bằng bạc và một con dao độc đáo được phủ đá quý.

Con ngựa của ông cũng được tôn vinh với nhiều đồ tùy táng, bao gồm một vật trang trí bằng đồng mạ vàng trên yên cương mô tả người anh hùng huyền thoại Hercules đánh bại một tên khổng lồ. Yên cương có nhiều hình ảnh động vật bằng đồng, có lẽ đại diện cho nhiều chiến công của Hercules hơn, cũng như một chiếc mũ miện bằng vàng có hình một con rắn.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hai đôi giày da được bảo quản tốt; một chiếc rương gỗ phủ đầy vàng, bạc và đá quý; cùng nhiều đồ vật bằng vàng, thủy tinh và đồng. Gần gò chôn cất này là một thánh đường nhỏ có niên đại từ nửa sau thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, nơi các nhà khảo cổ tìm thấy một số lượng lớn tiền xu địa phương.