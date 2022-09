Nhân viên không cắt ngắn móng tay, chủ quán ở Hà Nội bị phạt 'tiền triệu'

TPO - Quán Phở Kao (189 Phố Huế) và Cà phê Laika (229 Phố Huế) ở Hà Nội bị xử phạt mỗi cơ sở 2 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có nội dung “người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay”.

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa công khai danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm, thời gian từ 1/8 đến 31/8/2022.

Danh sách nêu 3 cơ sở bị UBND quận kiểm tra và ra quyết định xử phạt, gồm PT Mart (số 201 Minh Khai), bị phạt 35 triệu đồng vì hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hộ kinh doanh Shop Hồng (23 Lò Đúc), bị phạt 2 triệu đồng, hành vi vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm; kho E11 – Cty TNHH Thương mại Hoàng Lê (838 Bạch Đằng), bị phạt 12 triệu đồng, do khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh.

Danh sách cũng nêu 14 địa điểm, cơ sở bị đoàn kiểm tra cấp phường xử phạt, với mức cao nhất là 2 triệu đồng/cơ sở, thấp nhất 750 nghìn đồng/cơ sở. Lý do bị phạt chủ yếu là thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn, có côn trung, động vật gây hại xâm nhập; người chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang…

Có thể kể tên một số địa chỉ bị phạt như: Bún ngan (32 Hoà Bình 7); Bia Hoa giới (6 Hoà Bình 7); Lẩu ngon (3/195 Minh Khai); Nầm bò nướng (427 Bạch Mai); Phở bò (75 Nguyễn Công Trứ); Cà phê Aicha (110 Triệu Việt Vương); Cháo lòng (23/31 Nguyễn Cao); Cháo (31/43 Nguyễn Cao); Phở bò (4 Vân Đồn); Phở Yến (116 Vân Đồn); Bia hơi (26 Vân Đồn).

Riêng hai cơ sở Phở Kao (189 Phố Huế) và Cà phê Laika (229 Phố Huế), một trong những lý do bị xử phạt là do “người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay”. Mỗi cơ sở bị phạt 2 triệu đồng.

Trước đó, trong đợt công bố danh sách tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm, thời gian từ 16/6/2022 đến 30/7/2022 trên địa bàn, quận Hai Bà Trưng công bố 7 cơ sở bị UBND quận kiểm tra và ra quyết định xử phạt, tổng số tiền 74 triệu đồng; 32 cơ sở do UBND cấp phường kiểm tra và ra quyết định xử phạt, tổng tiền phạt hơn 56 triệu đồng. Đáng chú ý, nhà hàng Khiêm ở 38 Hòa Mã bị phạt 2 triệu đồng vì “người trực tiếp chế biến thực phẩm mà không cắt ngắn móng tay”.