Nhân sự chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng

TPO - Người làm chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng trong cơ quan Nhà nước sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng, nhằm hạn chế tình trạng chảy máu chất xám ra khu vực tư nhân.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.

Theo dự thảo Nghị định, đối tượng hỗ trợ là những người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn mạng, gồm cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, giao dịch điện tử theo quy định về vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền.

Hai là những người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng trong ngành Công an, Quân đội gồm sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; người làm công tác cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang phục vụ tại ngũ theo vị trí việc làm. Mức đề xuất hỗ trợ của Nghị định là 5 triệu đồng/người/tháng.

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin đang có tình trạng dịch chuyển ngày càng tăng từ khu vực công sang khu vực tư mà nguyên nhân chủ yếu là do môi trường làm việc và chính sách tiền lương, thu nhập của đối tượng này còn nhiều bất cập.

Theo bảng thống kê thì số lượng người làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng trên 10 năm khoảng 6.400 người, từ 5 – 10 năm khoảng 3.400 người, dưới 5 năm khoảng 3.400 người. Với quy định của chế độ tiền lương hiện hành, mức lương của các đối tượng này chỉ từ 7,6-16 triệu đồng.

Trong khi đó, qua tham khảo kết quả thống kê của nền tảng TopCV thì nhân viên công nghệ thông tin có thâm niên từ 1 – 3 năm là khoảng 15-30 triệu đồng, trên 5 năm, từ trên 30 triệu đồng. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/người/ tháng (bằng 0,7 lần mức lương bậc 1 của ngạch chuyên viên).

Theo ước tính, với số lượng người đang làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng hiện nay khoảng 13.000 người, kinh phí cho việc hỗ trợ là khoảng 65 tỷ đồng/tháng.

Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để rà soát lại cho phù hợp với điều kiện ngân sách và sự tương quan với chế độ, chính sách của đội ngũ công chức.

Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến thời gian thông qua Nghị định vào khoảng tháng 4/2025.