Nhãn hàng Bỉm Nhật Goldgi ra mắt phiên bản nâng cấp cực chất: Bỉm quần Goldgi X5 NEW

Không chỉ được kế thừa những tính năng sẵn có của nhãn hàng Bỉm Nhật Goldgi, bỉm quần Goldgi X5 NEW còn có thêm nhiều tính năng nổi trội vừa giúp các mẹ bỉm công sở tiết kiệm mà vẫn đảm bảo cho con những trải nghiệm an toàn, chất lượng.

Sáng ngày mùng 10/5, bỉm quần Goldgi X5 NEW chính thức có mặt tại hàng nghìn Đại lý Mẹ và Bé trên toàn quốc. Ngay từ ngày đầu ra mắt, sản phẩm đã được nhiều mẹ bỉm săn đón và ủng hộ.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng, bỉm Nhật Goldgi ra mắt dòng sản phẩm mới: bỉm quần Goldgi X5 NEW. So với phiên bản cũ, bỉm quần Goldgi X5 NEW có những ưu điểm vượt trội sau:

Thiết kế đẹp mắt, đáng yêu với hình chú mèo Goldgi trên bao bì bên ngoài. Đồng thời, chú mèo Goldgi - Linh vật may mắn của nhãn hàng cũng được in trên mỗi miếng bỉm con dùng.

Sử dụng chất liệu vải cotton cao cấp, bỉm Nhật Goldgi X5 NEW tạo độ mềm mại, êm ái, an toàn với làn da nhạy cảm của con.

Bề mặt 3D với các lỗ thoát khí giúp bỉm có thể thẩm thấu chất lỏng nhanh chóng. Kết hợp với việc tăng cường số lượng hạt SAP, Goldgi X5 NEW mang lại hiệu quả thấm hút tốt hơn. Đặc biệt, Goldgi X5 NEW mỏng nhẹ hơn, phù hợp với tiết trời mùa hè nóng nực.

Bên cạnh đó, bỉm Nhật Goldgi X5 NEW có điều chỉnh số miếng ở size M quần: 54 miếng.

Hướng đến phân khúc khách hàng tầm trung, với giá thành 295.000đ, bỉm Nhật Goldgi X5 NEW đã được nhiều mẹ bỉm công sở đón nhận.

Bàn về sản phẩm mới, ông Nguyễn Anh Tuấn, CEO Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam, đơn vị phân phối độc quyền bỉm Nhật Goldgi nhấn mạnh:

Nhãn hàng luôn luôn lắng nghe, tìm tòi, khảo nghiệm để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất. Và bỉm Nhật Goldgi X5 NEW chính là minh chứng của điều đó.

Trong tương lai, nhãn hàng vẫn sẽ không ngừng cải tiến và có thêm các sản phẩm mới để phục vụ khách hàng sao cho tốt nhất.

Bỉm Nhật Goldgi xin chân thành cảm ơn quý đối tác, khách hàng đã luôn ủng hộ nhãn hàng trong suốt thời gian qua. Đây chính là động lực lớn nhất giúp nhãn hàng luôn tìm tòi, cải tiến, nâng cấp sản phẩm ngày một chất lượng để đem đến cho các con những trải nghiệm tốt nhất.