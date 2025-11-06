Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu làm MC: 'Tôi nghĩ chương trình này dành cho mình'

Từ những ngần ngại ban đầu khi nhận được lời mời thử sức ở vai trò người dẫn chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng hòa mình vào thế giới của các nhân vật, để rồi tìm thấy cho mình một nguồn cảm hứng mới trong chương trình truyền hình “Người Chung Quanh Ta”.

Từ ngày 7/11 tới đây, chương trình “Người Chung Quanh Ta” sẽ chính thức lên sóng vào 20h45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9, phát lại lúc 17h00 thứ Bảy trên HTV7 và đăng tải trên Fanpage Người Chung Quanh Ta. Với phương châm “Người sống quanh ta - mỗi cuộc đời mang tới một bài học cho ta”, chương trình gửi gắm thông điệp: Mỗi con người trong cuộc sống đều có thể trở thành tấm gương, là câu chuyện đáng để học hỏi và trân trọng, ngay cả khi họ chỉ là những người lao động bình dị quanh ta.

Khi nhạc sĩ lần đầu hóa thân thành MC

Với hơn 20 năm sáng tác và nhiều ca khúc được khán giả yêu mến như “Nhật ký của mẹ”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Nỗi đau giữa hòa bình”, Nguyễn Văn Chung vốn quen thuộc với vai trò nhạc sĩ. Vì thế, khi nhận được lời mời dẫn chương trình, anh không giấu được sự bất ngờ.

“Khi nhận được lời mời từ chương trình, mình thấy rất vui vì được mọi người nghĩ tới và tin tưởng giao cho một vai trò mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Thế nhưng cũng có đôi chút ngần ngại vì mình nghĩ mình không có kỹ năng cần thiết của những MC chuyên nghiệp. Hơn nữa, chương trình lại phát sóng trên kênh lớn nên mình sợ sẽ ảnh hưởng đến ê-kíp.”, nam nhạc sĩ bộc bạch.

Anh chia sẻ thêm rằng ban đầu đã từ chối vì lịch làm việc bận rộn, nhưng chính sự nhiệt tình và linh hoạt của ê-kíp đã khiến anh thay đổi.

“Mọi người đã sắp xếp để mình có thể tham gia thuận tiện nhất. Và đặc biệt, khi đọc những kịch bản đầu tiên, mình thật sự bị thuyết phục bởi ý nghĩa và tính nhân văn của chương trình. Vì vậy, mình đã quyết định thử sức ở hai số đầu tiên xem sao.”, nhạc sĩ bày tỏ.

“Người Chung Quanh Ta” khắc họa những câu chuyện đời thường của những con người giản dị trong xã hội, những người lao động chân chính ta vẫn gặp đâu đó mỗi ngày. Đó là đôi vợ chồng ông Hồ Hoàng Khanh với 25 năm gắn bó nghề bắt gián làm mồi câu cá; là bà Hoàn - người phụ nữ đã gần nửa thế kỷ sống cùng nghề sửa xe máy; hay gánh xiếc gia đình duy nhất còn sót lại ở TP. Hồ Chí Minh. Chính những câu chuyện của các nhân vật lại trở thành nguồn cảm hứng mới cho hành trình sáng tạo nghệ thuật của nhạc sĩ.

“Khi quay hai số đầu tiên, mình nhận ra những điều lo lắng ban đầu chỉ là chuyện nhỏ. Vai trò mới này đem lại cho mình cảm xúc rất đặc biệt. Mình được trải nghiệm công việc của một MC truyền hình, được ê-kíp hỗ trợ tận tình, và hơn hết, được gặp gỡ những con người rất thú vị. Mình đã có thêm một vùng nguyên liệu dồi dào cho công việc sáng tác, và cảm thấy chương trình này đúng là dành cho riêng mình.”.

“Cứ chân thành trước, rồi mọi người sẽ chia sẻ”

Theo nhạc sĩ, điều khó nhất với một người dẫn chương trình là làm sao để nhân vật đủ tin tưởng, đủ cảm xúc để kể lại những câu chuyện riêng tư của họ trên sóng truyền hình. Nhưng với Nguyễn Văn Chung, điều đó lại đến một cách tự nhiên.

“Bình thường mình là người gần gũi và chân thật với tất cả mọi người, nên may mắn là khi ghi hình cũng được các khách mời tin tưởng chia sẻ, thậm chí kể cả những điều mới hơn, lạ hơn mà ban biên tập còn chưa biết. Có người nói với mình rằng họ chưa từng kể với ai, nhưng lại thấy dễ dàng chia sẻ với mình như một người thân.”.

Mỗi khách mời một nghề nghiệp, mỗi nhân vật là một câu chuyện, nhưng tựu chung, họ đều có trái tim ấm áp, yêu lao động, yêu công việc của mình. Và điều đó lại tiếp thêm sức mạnh cho người dẫn chương trình.

“Mình tin rằng ai cũng mong được sống có ích. Dù họ ở hoàn cảnh nào, công việc gì, thì họ cũng có thể hỗ trợ những người mà họ có duyên gặp được, tất nhiên là phải trong khả năng. Điều đó càng khiến mình cảm nhận được vẻ đẹp ấm áp của cuộc sống, và mình tin khán giả cũng sẽ cảm nhận được khi xem chương trình.”.

“Người Chung Quanh Ta” được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Truyền thông PSC (PSC Media) phối hợp sản xuất cùng Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Tất cả cùng chung mục tiêu mang đến cho khán giả một chương trình gần gũi, cảm xúc và tích cực - nơi những câu chuyện bình dị được kể bằng sự chân thành.