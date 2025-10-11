Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Nhà trên diện tích 220m2 với sân vườn, vườn rau ngay trong sân

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngôi nhà nằm trên khu đất 220m², được thiết kế như một không gian sống tối giản nhưng mềm mại, ưu tiên sự chậm rãi và gắn kết với thiên nhiên.

Ngôi nhà nằm trên khu đất 220m², được thiết kế như một không gian sống tối giản nhưng mềm mại, ưu tiên sự chậm rãi và gắn kết với thiên nhiên.

fb-img-1759797718188.jpg

Mặt tiền gây ấn tượng với tông terracota ấm áp và những ô cửa tròn hiện đại. Bao quanh là mảng xanh: sân trước để xe, hành lang cây bên hông và khu vườn sau 4m nơi gia chủ có thể trồng rau sạch. Hệ mái ngói truyền thống vừa hòa nhập văn hóa địa phương, vừa đảm bảo cách nhiệt hiệu quả.

fb-img-1759797730295.jpg
fb-img-1759797710841.jpg
fb-img-1759797713509.jpg
fb-img-1759797715758.jpg
fb-img-1759797722978.jpg
fb-img-1759797720659.jpg

Bên trong, ngôn ngữ thiết kế tiếp nối sự uyển chuyển với tường cong, cửa vòm và vật liệu tự nhiên như gỗ sáng, terrazzo, tông kem trung tính. Điểm nhấn là cầu thang xoắn trắng vừa là kết nối giao thông, vừa như tác phẩm điêu khắc trung tâm.

fb-img-1759797725387.jpg
fb-img-1759797732633.jpg

Tầng trệt mở thoáng với bếp + ăn liên thông ra vườn bên hông; phòng ngủ chính sở hữu cửa kính lớn kết nối trực tiếp thiên nhiên. Tầng trên bố trí hai phòng nhỏ, phòng làm việc và khu giặt.

fb-img-1759797745816.jpg
fb-img-1759797742673.jpg
fb-img-1759797739773.jpg
fb-img-1759797737498.jpg
fb-img-1759797708524.jpg
fb-img-1759797727707.jpg

KTS đề cao chất lượng không gian và sức khỏe tinh thần, mang đến một lối sống chậm rãi, gần gũi thiên nhiên.

Thúy Hiền
Casa Pig & Ruby
#nhà 220m2 #vườn rau sạch #thiết kế tối giản #ngôi nhà gần thiên nhiên #công trình kiến trúc hiện đại

Cùng chuyên mục