Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Nhà phố 75m2 phong cách Japandi

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ tại khu vực ngoại ô Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), ngôi nhà là hiện thân của sự đơn giản, yên bình và hòa hợp với thiên nhiên, được xây dựng để tạo nên một không gian sống lý tưởng cho hai thành viên.

fb-img-1758180536375.jpg

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Nhật Bản (Japandi) chú trọng sự đơn giản trong cả kiến trúc và nội thất, nhằm tạo nên không gian nghỉ dưỡng yên bình cho gia chủ. Tổng thể ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố gồm: thiên nhiên, sự riêng tư, ánh sáng, tính linh hoạt và thẩm mỹ.

fb-img-1758180511230.jpg
fb-img-1758180527942.jpg
fb-img-1758180539577.jpg

Trong sân, một cây bàng được trồng, mang đến bóng mát và gợi nhớ về quá khứ. Sân được lát bằng bê tông mài, tạo nên một không gian chuyển tiếp giữa khu vườn và ngôi nhà. Đối mặt với thách thức của ánh nắng chiều gay gắt, các kiến trúc sư đã thiết kế mái hiên thấp, gần như trong tầm với.

fb-img-1758180546516.jpg
fb-img-1758180542090.jpg

Khu vực tiếp khách và bếp được phân chia khéo léo bằng sự thay đổi độ cao trần nhà, tạo ra sự phân chia không gian mà không cần đến vách ngăn cứng nhắc. Khu vực mái hiên được chia thành hai phần chức năng - sân thượng và gara, với hai mức sàn khác nhau, tăng tính đa dụng cho không gian ngoài trời.

fb-img-1758180518521.jpg
fb-img-1758180560238.jpg
fb-img-1758180554313.jpg

Mặc dù hạn chế ánh sáng trực tiếp, ngôi nhà vẫn tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống gạch kính gần trần và dọc mặt tiền. Một điểm nhấn đặc biệt là khoảng trống giữa hai phòng ngủ, kết hợp với một hồ nước nhỏ, tạo ra ánh sáng gián tiếp và không khí mát mẻ cho phòng ngủ chính.

fb-img-1758180523727.jpg
fb-img-1758180568848.jpg
fb-img-1758180573642.jpg
fb-img-1758180576766.jpg

Tuân theo nguyên tắc đơn giản của phong cách Japandi, vật liệu được sử dụng một cách tiết chế với tông màu nâu - vàng ấm áp cho nội thất. Màu trắng chủ đạo của ngoại thất, kết hợp với điểm nhấn xanh lá, giúp công trình hòa quyện với môi trường xung quanh. Đặc biệt, màu trắng còn có khả năng phản chiếu sự thay đổi của thiên nhiên theo mùa, khiến ngôi nhà như một bức tranh sống động thay đổi theo thời gian.

fb-img-1758180564172.jpg
fb-img-1758180520941.jpg

Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu của chủ nhà về một không gian sống yên bình và gần gũi với thiên nhiên, mà còn thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong việc giải quyết các thách thức về khí hậu và đô thị hóa. Ngôi nhà được hoàn thành vào năm 2024.

Thúy Hiền
Delta.Atelier - HQN Architect
#nhà phố #Japandi #Bình Dương #kiến trúc tối giản #thiết kế nội thất #ngôi nhà yên bình #Thủ Dầu Một

Cùng chuyên mục