Nhà phố 75m2 phong cách Japandi

TPO - Nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ tại khu vực ngoại ô Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), ngôi nhà là hiện thân của sự đơn giản, yên bình và hòa hợp với thiên nhiên, được xây dựng để tạo nên một không gian sống lý tưởng cho hai thành viên.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Nhật Bản (Japandi) chú trọng sự đơn giản trong cả kiến trúc và nội thất, nhằm tạo nên không gian nghỉ dưỡng yên bình cho gia chủ. Tổng thể ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố gồm: thiên nhiên, sự riêng tư, ánh sáng, tính linh hoạt và thẩm mỹ.

Trong sân, một cây bàng được trồng, mang đến bóng mát và gợi nhớ về quá khứ. Sân được lát bằng bê tông mài, tạo nên một không gian chuyển tiếp giữa khu vườn và ngôi nhà. Đối mặt với thách thức của ánh nắng chiều gay gắt, các kiến trúc sư đã thiết kế mái hiên thấp, gần như trong tầm với.

Khu vực tiếp khách và bếp được phân chia khéo léo bằng sự thay đổi độ cao trần nhà, tạo ra sự phân chia không gian mà không cần đến vách ngăn cứng nhắc. Khu vực mái hiên được chia thành hai phần chức năng - sân thượng và gara, với hai mức sàn khác nhau, tăng tính đa dụng cho không gian ngoài trời.

Mặc dù hạn chế ánh sáng trực tiếp, ngôi nhà vẫn tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống gạch kính gần trần và dọc mặt tiền. Một điểm nhấn đặc biệt là khoảng trống giữa hai phòng ngủ, kết hợp với một hồ nước nhỏ, tạo ra ánh sáng gián tiếp và không khí mát mẻ cho phòng ngủ chính.

Tuân theo nguyên tắc đơn giản của phong cách Japandi, vật liệu được sử dụng một cách tiết chế với tông màu nâu - vàng ấm áp cho nội thất. Màu trắng chủ đạo của ngoại thất, kết hợp với điểm nhấn xanh lá, giúp công trình hòa quyện với môi trường xung quanh. Đặc biệt, màu trắng còn có khả năng phản chiếu sự thay đổi của thiên nhiên theo mùa, khiến ngôi nhà như một bức tranh sống động thay đổi theo thời gian.

Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu của chủ nhà về một không gian sống yên bình và gần gũi với thiên nhiên, mà còn thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong việc giải quyết các thách thức về khí hậu và đô thị hóa. Ngôi nhà được hoàn thành vào năm 2024.