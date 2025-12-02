Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhà phố 4 tầng dành khoảng trống cho hoạt động vui chơi của trẻ em

TPO - Ngôi nhà là món quà yêu thương mà ba mẹ dành tặng hai con nhỏ giữa lòng TP.HCM, nơi mà mỗi bước chân đều kết nối với thiên nhiên và khoảng xanh ngay trong chính ngôi nhà mình.

Ngôi nhà phố 4 tầng được thiết kế với mặt tiền đan xen ban công cây xanh và những khoảng thông tầng để ánh sáng và gió tự nhiên len lỏi qua mọi không gian — khiến dù trong lòng thành phố chật hẹp, tổ ấm vẫn rộng mở và thoáng đãng.

fb-img-1763431902309.jpg
fb-img-1763431904203.jpg

Mặt tiền hiện đại với những mảng miếng hình học kết hợp với cây xanh đan xen. Vừa thoáng mở vừa kín đáo, lấy trọn vẹn ánh sáng từ mặt đứng bên ngoài.

fb-img-1763431906028.jpg
fb-img-1763431907831.jpg
fb-img-1763431913130.jpg

Bên trong không gian rộng rãi và được phân bổ công năng hợp lý, giao thông nội bộ rõ ràng cho trẻ em dễ thực hiện các hoạt động vui chơi.

fb-img-1763431909591.jpg
fb-img-1763431911330.jpg

Bếp và bàn ăn có thể mở tầm nhìn ra ngoài sân hiên trồng cây xanh leo giàn. Vừa đủ sáng, thoáng mà vẫn có thể thêm vào màu xanh thiên nhiên.

fb-img-1763431918586.jpg
fb-img-1763431920729.jpg
fb-img-1763431914915.jpg
fb-img-1763431916729.jpg
fb-img-1763431922916.jpg

Các không gian trên cao tiếp tục giữ được sự thoáng sáng cần thiết, khu vực cầu thang còn được dành riêng làm bảng vẽ cho các bạn nhỏ sáng tạo.

Thúy Hiền
Ladesignstudio
#nhà phố #không gian xanh #vui chơi trẻ em #TP.HCM #thiết kế nhà

