Nhà phố 2 tầng chuyển đổi chức năng với tông màu thanh lịch dễ chịu

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công trình là dự án cải tạo lại nhà phố chuyển đổi chức năng từ Spa sang Homestay.

Mặt đứng ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa giữa đường cong mềm mại, mảng xanh tự nhiên và vật liệu hiện đại. Dù diện tích mặt tiền nhỏ, nhưng nhờ xử lý khéo léo, công trình vẫn toát lên vẻ thanh thoát, tinh tế và đầy sức sống phù hợp với hình ảnh một homestay đô thị nhẹ nhàng, yên bình.

img-1760065020541-1760148432462.jpg

Phòng khách mang hơi thở hiện đại tối giản. Nơi từng đường cong và ánh sáng hòa quyện tạo nên cảm giác ấm cúng, thư giãn mà vẫn sang trọng.

img-1760064976365-1760148426570.jpg
img-1760064976364-1760148425511.jpg
img-1760064976362-1760148423762.jpg
img-1760064952321-1760148414297.jpg
img-1760064952323-1760148416215.jpg
img-1760064989843-1760148429020.jpg
img-1760064989842-1760148428336.jpg
img-1760064989840-1760148427461.jpg
img-1760064989841-1760148427878.jpg

Khu bếp là sự hòa quyện giữa tối giản, ấm cúng đầy cảm hứng. Từ vật liệu tự nhiên, ánh sáng chan hòa đến câu chữ trên tường, tất cả cùng kể một câu chuyện về sự bình yên và tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống.

img-1760064996655-1760148429761.jpg
img-20251011-090937.jpg
img-20251011-090940.jpg
img-20251011-090945.jpg
img-20251011-090949.jpg
img-20251011-090952.jpg
img-20251011-090955.jpg
img-20251011-091006.jpg
img-20251011-091008.jpg

Không gian các phòng ngủ nhỏ, sử dụng giải pháp bo góc, đưa đường cong vào trong thiết kế, tạo sự mềm mại lưu chuyển trong không gian. Mở rộng không gian, hạn chế các góc hẹp, sắc cạnh. Sử dụng tone màu kem nhạt, trắng và Beige, phối kết màu vật liệu gỗ và đá ốp tường trang trí. Công năng trong các phòng đảm bảo cho các hoạt động lưu trú lâu dài. Các khu wc có bồn tắm nằm hoặc kết hợp với bồn tắm đứng. Được thiết kế tối ưu lấy sáng và thông gió tự nhiên.

img-1760064960935-1760148419787.jpg
img-1760064960934-1760148418000.jpg
img-1760064960932-1760148416671.jpg
img-1760064960936-1760148420853.jpg
img-1760064960938-1760148422346.jpg
img-1760064960939-1760148423178.jpg
img-1760064976364-1760148425511.jpg

Sân thượng được thiết kế như một khu vườn trên mái, kết hợp khéo léo giữa vật liệu tự nhiên, mảng xanh và ánh sáng.

Không gian không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn thể hiện triết lý sống chậm, sống xanh, sống tinh tế trong lòng đô thị.

Thúy Hiền
KTS Đào Xuân Quang
#nhà phố 2 tầng #cải tạo nhà #homestay #thiết kế nội thất #phong cách thanh lịch

