Nhà dân đổ sập, trường học bị càn quét bởi trận lũ ống trong đêm

TPO - Trận mưa lũ trong đêm tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khiến nhiều nhà dân bị đổ sập, thiệt hại lớn về hoa màu. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, cùng người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ngày 5/9, ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, trận mưa lũ xảy ra tối qua tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều nhà dân, hoa màu bị tàn phá.

"Do các xã mất điện từ tối qua đến nay nên việc thống kê chưa kịp. Địa phương đang khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để người dân vùng ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống”, ông Rê nói.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cũng cho biết thêm, một số xã như Bảo Nam, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Tà Cạ… chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Theo số liệu ban đầu, tại xã Bảo Nam có khoảng 6 nhà dân, hơn 50 hộ dân ở bản Nam Tiến 1 và Nam Tiến 2 đã được cảnh báo trước và di chuyển đến khu vực an toàn. Xã đang nỗ lực khắc phục, thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra; xã Hữu Kiệm có 4 nhà dân bị đổ sập. Một số tuyến đường huyết mạch vào các bản, các xã bị sạt lở, gây ách tắc và cô lập khu vực người dân sinh sống.

Huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng sớm tiếp cận các vùng chịu ảnh hưởng, khắc phục và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ. Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào chiều tối 4/9 đã gây ra lũ quét trên địa bàn các xã Bảo Nam, Hữu Lập, Chiêu Lưu, Tà Cạ, thị trấn Mường Xén…

Mưa lũ cũng khiến ít nhất 10 trường học ở huyện Kỳ Sơn chưa thể khai giảng năm học mới. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho hay, một số trường học trên địa bàn bị ngập, sập tường vây quanh đang được giáo viên và phụ huynh dọn dẹp để học sinh sớm đến trường.

Như Tiền phong đã đưa tin, khoảng 21h30, sau cơn mưa lớn kéo dài, trận lũ ống bất ngờ xuất hiện ở một số khu vực tại thị trấn Mường Xén và một số xã của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Nước lũ đổ về nhanh, kéo theo đất đá, cây cối đã làm tắc cống nước khiến mực nước lũ dâng cao. Nhiều khu vực ở thị trấn Mường Xén bị ngập lụt khoảng 30-40cm.

Người dân địa phương thông tin, nước lũ đổ về bất ngờ khiến họ không kịp trở tay. Nhiều gia đình đã phải gấp rút di chuyển đến nơi khác.

Sau khi mưa ngớt, huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên dọn dẹp đất đá, hỗ trợ các gia đình bị nước, đất đá đi qua khắc phục hậu quả.