Nguyên nhân nhiều vườn hoa xuống cấp tại Thủ đô

TPO - Nhiều vườn hoa ở Hà Nội đang rơi vào tình trạng thiếu chăm sóc khiến cảnh quan mất đi vẻ đẹp vốn có. Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu là do một số khu vực báo Tiền Phong đã phản ánh chưa hoàn tất bàn giao nên công tác duy tu, quản lý gặp khó khăn.

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa có văn bản gửi báo Tiền Phong phản hồi thông tin sau bài báo "Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội".

Văn bản nêu rõ, sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình trạng xuống cấp, ô nhiễm tại vườn hoa Trần Quang Diệu, phường Đống Đa, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đã kiểm tra.

Theo đó, từ 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đã tiếp nhận hệ thống cây xanh của vườn hoa do quận Đống Đa (cũ) bàn giao về Sở Xây dựng để quản lý. Ngay sau đó, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội - Công ty TNHH Cây xanh Tân Đô để duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn.

Cảnh xuống cấp, rác thải tràn lan tại vườn hoa Trần Quang Diệu. Ảnh: Trọng Quân

Tuy nhiên, hợp đồng trên không bao gồm vườn hoa Trần Quang Diệu và vườn hoa 1/6. "Hai vườn hoa này chưa được UBND quận Đống Đa cũ bàn giao cho Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội quản lý, dẫn đến việc duy tu, duy trì chưa được triển khai", văn bản nêu rõ.

Qua kiểm tra, ngoài vườn hoa Trần Quang Diệu, vườn hoa 1/6 cùng một số công viên, vườn hoa khác cũng trong tình trạng tương tự, như công viên Nguyễn Trãi, vườn hoa Hà Đông, công viên CV1, công viên Ngọc Thụy, công viên Long Biên, vườn hoa Thi Sách...

Về phương án xử lý, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội sẽ báo cáo Sở Xây dựng xem xét giao các nhà thầu cây xanh của Sở Xây dựng tổ chức duy tu, duy trì các công viên, vườn hoa trên và bổ sung khối lượng, kinh phí các gói thầu cây xanh của Sở Xây dựng giai đoạn 2025-2029 tương ứng theo địa bàn quản lý.

Ghế đá hư hỏng tại vườn hoa Trần Quang Diệu. Ảnh: Trọng Quân

Đối với rác thải phát sinh sẽ được thu gom về vị trí thống nhất với Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, các đơn vị vệ sinh môi trường trên từng địa bàn để thu gom, vận chuyển ngay trong ngày.

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với UBND các phường, xã để xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm, đảm bảo cảnh quan đô thị.

Trước đó ngày 15/9, UBND TP Hà Nội ban hành công văn số 5100 thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội xử lý thông tin phản ánh của báo chí.

Cụ thể, ngày 12/9, báo Tiền Phong đăng bài “Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội”, phản ánh vườn hoa Trần Quang Diệu phường Đống Đa, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, theo bài viết các phường như: Hai Bà Trưng, Long Biên... cũng tồn tại các vườn hoa xuống cấp tương tự.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin; có biện pháp khắc phục không để tình trạng gây mất mỹ quan đô thị theo phản ánh của báo Tiền Phong. Sau khi có kết quả báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 19/9/2025.

Đồng thời, ông Trần Sỹ Thanh cũng giao UBND các phường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá công tác duy tu, duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân Thủ đô.