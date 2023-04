Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang lĩnh 5 năm tù

TPO - TAND tỉnh An Giang tuyên phạt ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang 5 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 19/4, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm hình sự vụ án sai phạm tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Quang, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang 5 năm tù giam và bị cáo Trương Thị Kim Tú, nguyên Kế toán của trường Cao đẳng nghề An Giang 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo phải khắc phục hậu quả gần 2,6 tỷ đồng để nộp lại ngân sách.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2019, với vai trò là Hiệu trưởng, bị cáo Quang đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, sử dụng nguồn thu, chỉ đạo bị cáo Tú (Kế toán trưởng) thực hiện việc thu, chi không đúng đối tượng, vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng số tiền mà 2 bị cáo đã chi sai là hơn 21,6 tỷ đồng.