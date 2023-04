Bắt quả tang vụ vận chuyển 5.000 bao thuốc lá lậu ở An Giang

TPO - Chiều 14/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng chở 5.000 bao thuốc lá lậu trong đêm.

Khoảng 1h 30 phút rạng sáng 14/4, tại khu vực đường bộ, thuộc ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh và Công an thành phố Châu Đốc phát hiện, bắt một vụ buôn lậu, thu giữ 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại và 5 xe máy.

Vào thời điểm trên, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy chở nhiều hàng hoá nghi vấn là thuốc lá ngoại nhập lậu nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Phát hiện Tổ công tác, lợi dụng đêm tối các đối tượng bỏ lại phương tiện cùng hàng hoá nhảy xuống kênh bỏ trốn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe máy đối tượng bỏ lại có chở 10 bọc nylon, bên trong chứa 2.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Kiểm tra khu vực xung quanh, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, tạm giữ 3 xe máy và 2.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu chứa trong các giỏ xách và bọc nylon màu đen. Lực lượng chức năng đồng thời bắt giữ đối tượng N.H.O (SN 1970, trú tại khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) đang canh, coi đường cho các đối tượng vận chuyển thuốc lậu.