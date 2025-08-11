Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyên giám đốc lừa tiền của dân ra đầu thú

Huỳnh Thủy
TPO - Sau nhiều tháng bỏ trốn, nguyên giám đốc một công ty ở Đắk Lắk đã được vận động ra đầu thú.

Ngày 11/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã vận động thành công đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú.

Đó là Phạm Ngọc Nông (SN 1983, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), nguyên Giám đốc Công ty TNHH đo đạc, khảo sát Thảo Vy.

Đối tượng Phạm Ngọc Nông. Ảnh: Công an

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2019-2022 tại thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk); khởi tố bị can Phạm Ngọc Nông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nông bị điều tra liên quan đến hành vi gian dối nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 hộ dân với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, bị can Nông đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Phạm Ngọc Nông là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi, thường xuyên di chuyển, che giấu thông tin liên lạc, các mối quan hệ gia đình và xã hội để đối phó, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người bị hại và thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Do đó Văn phòng Cơ quan CSĐT đã kiên trì xác minh, theo dõi thông tin về đối tượng Nông, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với gia đình để vận động đối tượng ra đầu thú.

Ngày 2/8/2025, đối tượng Phạm Ngọc Nông đã tự nguyện ra trình diện cơ quan chức năng sau hơn 2 tháng liên tục trốn tránh, di chuyển qua các tỉnh miền Tây Nam bộ.

