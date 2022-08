Nguy cơ metro Nhổn - Ga Hà Nội 'vỡ' tiến độ: Yêu cầu Hancorp cam kết khắc phục chậm trễ

TPO - Có tiến độ chạy tàu đoạn trên cao vào cuối năm 2022, tuy nhiên, do gói thầu Công trình kiến trúc tại ga depot Nhổn do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) thi công chậm, gây nguy cơ vỡ tiến độ, chủ đầu tư dự án vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng tháo gỡ một số khó khăn.

Tiến độ thi công đạt 75%

Đề cập tiến độ dự án trong báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án đang triển khai thực hiện 10/10 gói thầu chính. Đến nay, tiến độ tổng thể toàn dự án đạt khoảng 75% (trong đó tiến độ đoạn trên cao đạt 96%; tiến độ đoạn ngầm đạt 33%).

Với tiến độ vận hành đoạn trên cao đoạn từ Nhổn (Bắc Từ Liêm) về ga S8 (Cầu Giấy), dài hơn 8 km vào tháng 12/2022, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho hay, căn cứ tuyên bố chung Việt Nam - Pháp tháng 11/2021: Phấn đấu mục tiêu vận hành đoạn trên cao vào tháng 12/2022. Để đảm bảo mục tiêu, chủ đầu tư đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành đoạn tuyến trên cao từ tháng 10/2021.

Nội dung này gồm một số nhóm công việc, trong đó có: Nhóm công việc về giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho các Nhà thầu thi công.

Nhóm công việc đảm bảo tiến độ các gói thầu xây lắp, hệ thống thiết bị: Tiến độ 2 gói thầu: CP05 (Công trình kiến trúc depot), CP06 (Hệ thống đường sắt 1) đang bị chậm 6 tháng do nguyên nhân chính chậm trễ của gói thầu CP05. Cụ thể, hiện các hạng mục chính của gói thầu CP05 có tính chất quan trọng, liên quan trực tiếp đến vận hành, bảo trì tuyến đường sắt đô thị, tuy nhiên gói thầu do Hancorp thi công tiến độ đã chậm 6 tháng so với yêu cầu đặt ra, trong đó có các mốc thời gian và nội dung công việc quan trọng: Mốc yêu cầu số 4 về đặt hàng vật tư thiết bị cơ điện - MEPF ngày 15/11/2021; mốc bàn giao cho các gói thầu cơ điện ngày 01/6/2022; móc đóng điện hạ thế depot ngày 30/6/2022... “Việc chậm trễ của gói thầu CP05 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu hoàn thành đoạn trên cao của dự án và kéo theo chậm trễ, của các gói thầu thiết bị (CP: 06, 07, 08 và 09) gây khiếu nại, thiệt hại cho dự án”, đại diện MRB đánh giá.

Tháng 8 nhà thầu nước ngoài quay lại thi công dự án

Về tình hình thi công đoạn đi ngầm từ Cầu Giấy về Ga Hà Nội, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn về thủ tục giải phóng mặt bằng và sự chấp hành của các hộ dân, đặc biệt vướng mắc về khung chính sách và quy trình thực hiện bồi thường hỗ trợ cho các tòa nhà bị ảnh hưởng khi thi công tuyến hầm dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu từ 1 đến 6 năm.

Trước tình hình trên, ngày 5/8/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với nhà thầu. Theo đó, UBND thành phố cam kết: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao các phần mặt bằng còn lại cho nhà thầu chậm nhất trước 15/10/2022; thanh toán tạm cho nhà thầu khiếu nại số 1 về chậm trễ ngày khởi công trước 28/8/2022; tiếp tục thương thảo phụ lục hợp đồng các nội dung còn lại trên cơ sở công bằng, hợp tác, tuân thủ đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và yêu cầu nhà thầu sớm quay trở lại thi công trong tháng 8/2022.

Với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đại diện UBND thành phố Hà Nội thông tin: Do quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc tồn tại từ nhiều năm như báo cáo nêu trên, nên dự án cần được điều chỉnh Chủ trương đầu tư về thời gian thực hiện dự án và tổng mức đầu tư.

Hiện UBND thành phố đã chỉ đạo chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định hiện hành. Theo đó, thời gian thực hiện dự án cần điều chỉnh từ 2009-2022 thành 2009-2027; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 32.910 tỷ đồng lên 34.826 tỷ đồng (tăng 1.916 tỷ đồng, tăng 5,82%).

“UBND thành phố đang hoàn chỉnh các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý III/2022. Tuy nhiên, khó đảm bảo thời gian phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12/2022”, đại diện UBND thành phố Hà Nội nêu thực tế.

Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu tại Hancorp

Để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ dự án, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, UBND thành phố vừa có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ: Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ưu tiên tăng cường công tác chỉ đạo thường xuyên để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả dự án, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chặt chẽ các điều khoản trong hợp đồng FIDIC đã ký kết và việc tuân thủ hợp đồng sẽ được áp dụng trong trường hợp có khác biệt với quy định Việt Nam; để đảm bảo tiến độ cấp bách lựa chọn tư vấn hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu trước ngày 15/10/2022, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu trong việc lựa chọn tư vấn.

Với việc thi công chậm trễ tại gói thầu CP05, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho hay, đã đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp UBND thành phố yêu cầu nhà thầu Hancorp nghiêm túc thực hiện cam kết khắc phục chậm trễ, đảm bảo mục tiêu vận hành đoạn trên cao vào tháng 12/2022. “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực cố gắng gây chậm trễ tiến độ”, đại diện UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng.