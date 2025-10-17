Người trẻ mất dần động lực sở hữu nhà khi giá nhà và thu nhập ngày càng xa

TPO - Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhiều người trẻ mất dần động lực sở hữu nhà khi khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập ngày càng xa. Trái lại, nhu cầu đầu tư bất động sản lại tăng vọt trong bối cảnh dòng tiền rẻ và áp lực lạm phát gia tăng. Nhiều người coi bất động sản là kênh trú ẩn an toàn, dẫn đến làn sóng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt tại khu vực phía Nam – nơi có mặt bằng giá còn dễ tiếp cận và hạ tầng đang phát triển nhanh.

Phân khúc bất động sản hạng sang, siêu sang tăng rất nhanh

Tại tọa đàm "Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới", TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng, "giấc mơ an cư" của nhiều người dân vẫn đang bị thử thách bởi nguồn cung lệch pha, giá cả leo thang và sự thống trị của nhu cầu đầu tư.

Thống kê của của Hội Môi giới cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, tổng nguồn cung nhà ở mới trên cả nước vượt 100.000 sản phẩm, riêng quý III ghi nhận hơn 34.600 sản phẩm mới, cao nhất cùng kỳ trong vòng 5 năm.

Tuy nhiên, sự "lệch pha" cung - cầu vẫn chưa được khắc phục khi phần lớn dự án mới rơi vào phân khúc cao cấp. Hiện phân khúc sang trọng và siêu sang đang tăng rất nhanh, đạt 33% tổng lượng căn hộ mở bán, trong khi đó căn hộ bình dân (phần lớn là nhà ở xã hội) chỉ chiếm khoảng 6% nguồn cung.

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Tại Hà Nội, giá căn hộ trung bình hiện quanh mức 90 - 100 triệu đồng/m2, nhiều dự án nội đô đã vượt 120 triệu đồng/m2. Còn TP HCM có mức giá trung bình khoảng 90 triệu đồng/m2, nhờ nguồn cung vùng ven giúp hạ nhiệt phần nào. So với năm 2019, giá nhà tại Hà Nội đã gần như gấp đôi, TP HCM tăng hơn 50%.

Trên thị trường thứ cấp, giá cũng tăng theo từng ngày, nhiều dự án căn hộ ghi nhận mức tăng từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Điều này khiến nhà đầu tư có xu hướng giữ hàng, chờ giá tăng thêm, khiến nguồn cung thứ cấp khan hiếm.

Trái ngược, phân khúc nhà ở xã hội - vốn được kỳ vọng giải quyết nhu cầu an cư của người thu nhập thấp vẫn "chậm nhịp". Dù đề án 1 triệu căn hộ đã được triển khai gần 3 năm, nhưng đến cuối năm 2025 dự kiến chỉ đạt khoảng 35% kế hoạch.

Ông Đính chỉ rõ thực trạng: "Nhiều người trẻ mất dần động lực sở hữu nhà khi khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập ngày càng xa. Trái lại, nhu cầu đầu tư bất động sản lại tăng vọt trong bối cảnh dòng tiền rẻ và áp lực lạm phát gia tăng. Nhiều người coi bất động sản là kênh trú ẩn an toàn, dẫn đến làn sóng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt tại khu vực phía Nam – nơi có mặt bằng giá còn dễ tiếp cận và hạ tầng đang phát triển nhanh".

Cũng theo ông Đính, trên thị trường xuất hiện hiện tượng một số chủ đầu tư và sàn phân phối "ra hàng nhỏ giọt" để tạo cảm giác khan hiếm, khiến tâm lý FOMO lan rộng. Thậm chí có những nhóm đầu cơ gom hàng, lướt cọc kiếm chênh, khiến giá nhà càng bị đẩy cao hơn. Dù vậy, nhiều dự án vẫn ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ cao, thậm chí "cháy hàng" ngay trong ngày mở bán, phản ánh tâm lý thị trường đang dần hồi phục sau giai đoạn trầm lắng.

Cần nguồn cung phù hợp với vòng đời con người

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho rằng: “Thị trường bất động sản đang giống như kim tự tháp ngược - phần đỉnh là nhà cao cấp, còn phần đáy là nhà vừa túi tiền thì ngày càng thu hẹp".

Theo ông Châu, phân khúc cao cấp vẫn phát triển nhờ nhóm khách hàng giàu có, song nhà nước không cần can thiệp quá sâu vì đây là nhu cầu tự nhiên của thị trường. Điều quan trọng là chính sách cần tập trung vào nhà ở giá phù hợp cho người có thu nhập trung bình và thấp - nhóm chiếm đa số dân đô thị.

Chủ tịch HoREA đề xuất tư duy mới: “Nhà ở phải phù hợp với vòng đời con người”. Khi mới vào đời, người trẻ chỉ cần căn hộ nhỏ, khoảng 20 - 30 m2. Khi lập gia đình, nuôi con, họ cần không gian rộng hơn. Sau 10 - 15 năm, thu nhập tăng, người dân có thể đổi sang căn hộ lớn hơn. Vì vậy, các chính sách tín dụng và quy hoạch nhà ở cần linh hoạt để hỗ trợ người trẻ tạo lập tổ ấm đầu tiên, thay vì lo ngại rủi ro khi cho vay dài hạn.

“Phát triển nhà ở phải dựa trên nhu cầu thật, bảo đảm cân bằng lợi ích của nhà đầu tư, người mua và Nhà nước. Chỉ khi thị trường vận hành đúng quy luật, bất động sản mới có thể phát triển bền vững,” ông Châu nhấn mạnh.