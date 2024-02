Người trẻ 'chuyền tay' phần quà đến rẻo cao

TP - Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Nhóm từ thiện Fly to sky triển khai chiến dịch “Tết chuyền tay” nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ bánh kẹo, hạt, mứt... đến với các em nhỏ vùng khó khăn, rẻo cao biên giới.

Từ trong Tết , anh Lê Văn Phúc - Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly to sky, cùng các tình nguyện viên đã chuẩn bị kỹ càng để phát động chiến dịch “Tết chuyền tay” vào ngày mồng 5 Tết (ngày 14/2). Để chiến dịch được lan tỏa rộng rãi, nhóm đã thiết kế bộ tài liệu về chiến dịch và đăng tải trên các kênh, diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, nhóm cung cấp thông tin danh sách điểm tiếp nhận với địa chỉ, số điện thoại cụ thể; hướng dẫn quy trình quyên góp bánh kẹo, hạt, mứt, thực phẩm, đồ hộp cho chiến dịch (không nhận thực phẩm tươi sống).

Anh Phúc cho biết, trước khi quyên góp, các sản phẩm được phân chia từng loại vào các túi, hộp, thùng khác nhau để phân biệt và ghi rõ tên. Sau khi tiếp nhận, nhóm sẽ tiến hành phân loại, chọn lọc kỹ càng, bảo đảm khả năng sử dụng, hình thức trước khi chia suất và tặng cho các em thiếu nhi khó khăn tại khu vực biên giới.

Chiến dịch năm nay thu hút đông đảo sự đồng hành của nhiều đội, nhóm tình nguyện như Đội công tác xã hội - THPT Lưu Hữu Phước, CLB Cộng đồng LGBT Đà Lạt, Biệt đội An sinh xã hội, Tây Ninh Pride, CLB Tình nguyện vì cộng đồng Little Hearts… Mục tiêu của “Tết chuyền tay” 2024 là quyên góp được ít nhất 1.000 phần quà và sẽ trao trong chương trình Tháng Ba biên giới tại các địa bàn giáp biên khắp cả nước.

Chiến dịch năm nay sẽ kéo dài đến ngày 10/3, với 34 điểm tiếp nhận nguồn lực tại 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TPHCM,Hải Phòng, Cần Thơ, Gia Lai, Tây Ninh, Lâm Đồng). Tại các điểm tiếp nhận, tình nguyện viên đã được nhiều người dân và bạn trẻ trao gửi bánh kẹo, hạt, mứt, thực phẩm, đồ hộp sau Tết còn nguyên chất lượng, chưa được sử dụng và còn hạn sử dụng để dành tặng trẻ em vùng cao, khó khăn khu vực biên giới.

“Tết chuyền tay” do Nhóm từ thiện Fly to sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - T.Ư Đoàn) khởi xướng từ năm 2022, đã không ngừng được mở rộng. Năm 2023, chiến dịch đã trao tặng 710 suất bánh kẹo cho thiếu nhi khó khăn tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, Long An, Điện Biên.

Chia sẻ về ý tưởng chiến dịch, anh Lê Văn Phúc cho biết, xuất phát từ thực tế trong dịp Tết Nguyên đán, các gia đình thường chuẩn bị nhiều bánh kẹo, hạt, mứt... để cúng và tiếp khách. Sau Tết thường không sử dụng hết.

“Chiến dịch được tổ chức với mong muốn chia sẻ những phần bánh kẹo, sản phẩm dịp Tết đến với trẻ em khó khăn; đồng thời chung tay chống lãng phí, giảm thiểu thực phẩm thừa. Từ việc chỉ triển khai quyên góp tại tỉnh Gia Lai, chiến dịch đã mở rộng tại nhiều tỉnh, thành phố”, anh Phúc nói.