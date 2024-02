Tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho 135 chiến sĩ nghĩa vụ

TP - Ngày 16/2, Ban Thanh niên Công an tỉnh Tuyên Quang tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức Chương trình tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an Tuyên Quang xuất ngũ đợt tháng 2/2024.