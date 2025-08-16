Người tiêu dùng đang quan tâm điều gì: giá trị hay giá cả

Báo cáo của TikTok về Shoppertainment 2024: Tương lai của tiêu dùng và thương mại Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy một chuyển dịch đáng chú ý: 79% người tiêu dùng lấy cảm hứng mua hàng từ nội dung thể hiện giá trị sản phẩm, thay vì từ chính sách giảm giá. Con số này khẳng định một thực tế: cảm xúc, trải nghiệm đang ngày càng chiếm vai trò chủ đạo, thay vì chỉ là các yếu tố về giá cả.

Shoppertainment: mua sắm trong khoảnh khắc giải trí

TikTok Shop, nền tảng tiên phong mô hình shoppertainment, đang cho thấy rõ rệt sự dịch chuyển này trong hành vi người tiêu dùng. Với hai trụ cột nội dung là video ngắn và livestream, nền tảng này đang tạo ra không gian nơi người dùng vừa được giải trí, vừa được tiếp cận thông tin sản phẩm. Tại sự kiện TikTok Shop Vietnam Summit 2025, nền tảng này cho biết mức tăng trưởng doanh thu trong năm 2024 từ livestream và video ngắn của nền tảng lần lượt cao gấp 2,3 và 1,9 lần so với năm 2023. Điều này không chỉ phản ánh hiệu quả của mô hình shoppertainment, mà còn cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng tương tác và mua sắm nếu được tiếp cận nội dung đúng cách.

Trên TikTok Shop, nội dung sáng tạo là điểm khởi đầu, cộng đồng là nơi lan tỏa uy tín, và chuyển đổi là kết quả tự nhiên của sự tin tưởng. Việc mua hàng không còn là một quyết định tức thời vì giá rẻ, mà là kết quả của cả một hành trình trải nghiệm nội dung.

TikTok Shop và nỗ lực tạo ra một trải nghiệm mua sắm liền mạch

TikTok Shop: Cam kết giá trị, đầu tư cho tương lai

Tại hội nghị TikTok Shop Vietnam Summit 2025, đại diện nền tảng một lần nữa khẳng định cam kết “tăng trưởng đi đôi với tái đầu tư”, thông qua hàng loạt hành động cụ thể nhằm củng cố niềm tin và xây dựng hệ sinh thái TMĐT bền vững tại Việt Nam. Các nỗ lực bao gồm việc phát triển thêm nhiều tính năng hỗ trợ vận hành hiệu quả cho nhà bán hàng, tăng cường các giải pháp bảo mật thông tin người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh các chương trình cộng đồng như “An Tâm Vui Sắm” - chiến dịch thu hút hơn 15.000 video người dùng và gần 400 triệu lượt xem hashtag sau 3 tháng triển khai.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Summit là Luật Quảng cáo 2025, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, với nhiều yêu cầu mới nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động quảng cáo trực tuyến. Theo đó, nội dung quảng cáo trên TikTok Shop cần thể hiện rõ tính năng, chất lượng sản phẩm, có dấu hiệu nhận diện dễ thấy, và cho phép người dùng tắt hoặc báo cáo nếu phát hiện vi phạm. Người bán và nhà sáng tạo cũng cần kiểm soát kỹ thông tin sản phẩm, chuẩn bị tài liệu hợp lệ và phối hợp với cơ quan chức năng khi được yêu cầu. Những thay đổi này hướng tới xây dựng một môi trường thương mại điện tử bền vững, an toàn và đáng tin cậy hơn cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.