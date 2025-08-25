Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người phụ nữ rơi từ cầu Bính xuống sông Cấm

TPO - Đang tuần tra trên sông Cấm, tổ CSGT đường thủy Hải Phòng phát hiện người phụ nữ rơi từ trên cầu Bính xuống sông, lập tức tiếp cận, kịp thời cứu vớt người này lên bờ an toàn.

Khoảng 14h17 ngày 25/8, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT đường thủy Máy Chỉ - Phòng CSGT Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Cấm, khu vực cầu Bính (Hải Phòng).

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện một phụ nữ bất ngờ rơi từ trên cầu Bính xuống sông Cấm. Người này chới với giữa dòng nước đang dâng cao, chảy xiết.

Lực lượng CSGT Hải Phòng đưa chị T.T.X vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Ngay lập tức, tổ cảnh sát điều khiển phương tiện thủy tiếp cận vị trí, kịp thời vớt nạn nhân lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu. Đồng thời, thông báo tới người thân nạn nhân.

Bước đầu, cảnh sát xác định nạn nhân là chị T.T.X (SN 1986, ở phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng). Sau vài giờ cấp cứu, chị T.T.X đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Chiều 25/8, tại Hải Phòng mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5. Thời điểm này, mưa lớn kết hợp với triều cường khiến vùng biển, cửa sông và nhiều con sông tại Hải Phòng nước dâng cao.

Nguyễn Hoàn
