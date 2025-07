Người nước ngoài được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2: ‘Cảm ơn Việt Nam!’

TPO - Sau khi hoàn thiện các bước đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, cô gái người Nga – Milashina Mariia chia sẻ: “Cảm ơn Việt Nam! Cảm ơn lực lượng công an, các cơ quan chức năng đã giúp chúng tôi hiểu được tiện ích của ứng dụng VNeID trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam”.