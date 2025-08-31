Người giữ bộ tem báu vật về Bác Hồ, Hoàng Sa và Trường Sa

TP - Hơn nửa thế kỷ, ông Trần Hữu Huệ lặng lẽ sưu tầm từng con tem để níu giữ ký ức, dấu tích lịch sử của dân tộc. Khoảng 300.000 tem đang sở hữu, ông Huệ trân quý, xem là báu vật với bộ tem về Bác Hồ và bộ tem Hoàng Sa - Trường Sa.

Mối duyên từ mảnh giấy nhỏ

Ông Trần Hữu Huệ năm nay đã vào nhóm thất thập cổ lai hy (75 tuổi, ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang), với mái tóc muối tiêu, tay bắt đầu run, nhưng khi nói tới tem mắt ông sáng lên đầy vui sướng với biết bao ký ức, câu chuyện.

Ông Trần Hữu Huệ trò chuyện với PV Tiền PhongẢnh: Nhật Huy

Ông kể lại khởi nguồn tới với đam mê sưu tầm tem, cách nay hơn 60 năm, khi còn học lớp 6 Trường Thoại Ngọc Hầu (Long Xuyên), trong một lần ra chơi thấy nhóm bạn xúm lại xem những mảnh hình nhỏ nhiều màu sắc nên cũng lần tới xem.

“Tôi hỏi, được mấy bạn nói là tem thư. Lúc ấy, tôi chẳng biết giá trị gì ngoài việc dán vào bì thư để gửi, thấy ảnh đẹp lại có màu nên xin bạn vài cái về ngắm chơi. Không ngờ mê luôn từ đó”, ông Huệ nhớ lại.

Từ vài con tem được tặng, cậu bé Huệ bắt đầu gom tiền ăn quà, dành từng hào mỗi ngày và mua được bộ tem 10 chiếc đầu tiên. Những con tem về phong cảnh, kỳ quan, doanh nhân, sự kiện lịch sử, công trình kiến trúc… lại mở ra cho người sở hữu những thế giới và kiến thức mới.

Ở vùng trấn lỵ Thoại Sơn thuở ấy, được sở hữu một con tem ưng ý đã là niềm vui lớn. Không chỉ sưu tầm, cậu học sinh Hữu Huệ bắt đầu viết thư kết bạn với những người cùng sở thích khắp nơi.

Với ông Trần Hữu Huệ, bảo quản tem cũng đòi hỏi cả kỹ thuật và nghệ thuật. Khoảng 300.000 tem đang sở hữu, tem quý được ông cho vào bao nhựa chuyên dụng chống ẩm, ép vào album bìa cứng có lớp nilon mỏng phủ bề mặt để tránh trầy xước, phai màu. Mỗi album tem đều được phân loại rõ ràng theo chủ đề, năm phát hành và quốc gia.

Qua sách báo, đặc biệt những câu chuyện về Bác Hồ thời kỳ bôn ba tìm đường cứu nước, ông Huệ thêm kính ngưỡng vị cha già của dân tộc và tìm kiếm, sưu tầm những lá tem gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Ông Huệ kiên nhẫn viết thư nhờ bạn bè khắp nơi tìm giúp, hoặc tiết kiệm tiền gửi nhờ để mua hộ. Trước năm 1998, An Giang chưa có hội những người sưu tầm tem, ông Huệ thường bắt xe đò xuống Cần Thơ giao lưu với hội tem ở đây, và mỗi chuyến đi đó ông đều mang về cho mình được một vài “báu vật” nhỏ, chia sẻ cho người cùng sở thích một vài “báu vật” mình tìm được.

Đến năm 1998, sau hơn 30 năm sưu tầm, lưu giữ, ông Huệ đã sở hữu bộ tem về Bác Hồ với hơn 300 mẫu khác nhau và hơn 50 vật phẩm bưu chính. Tháng 4 cùng năm, tại Triển lãm Tem bưu chính quốc gia lần thứ 2 ở TPHCM, bộ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của ông đoạt Huy chương Đồng, niềm vinh dự lớn với một người chơi tem ở tỉnh lẻ.

Khi Hội Tem An Giang thành lập vào tháng 8/1998, bộ tem về Bác Hồ của ông Huệ lần đầu được giới thiệu rộng rãi đến công chúng, những người yêu tem nơi quê nhà. Năm 2000, tại Triển lãm Tem bưu chính quốc gia ở Hà Nội, bộ tem “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp” của ông tiếp tục đoạt Huy chương Đồng. Đến nay, bộ sưu tập ấy đã lên tới khoảng 2.000 tem, nhiều con tem (có dấu bưu điện), được phát hành không chỉ ở Việt Nam, còn phát hành tại Liên Xô (cũ), Cuba, Ấn Độ, Lào…

Tem khẳng định chủ quyền

Trong hàng nghìn mẫu tem đang có, ông Trần Hữu Huệ sở hữu một tem in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành tại Liên khu 5 (Bình Định - Phú Yên) giai đoạn 1951 - 1952, ông quý tem này hơn “báu vật”. “Tem này còn gọi “tem thóc”, với giá trị tương đương 300 gram thóc thời ấy, và chuyên dùng trong công vụ. Thời kháng chiến, giấy và kỹ thuật in còn thô sơ nên tem in thủ công, bốn cạnh không răng cưa như tem bây giờ. Số lượng tem này còn tới nay rất ít, giới sưu tầm tem trong và ngoài nước đều đặc biệt quan tâm. Phải có duyên lắm tôi mới sở hữu được tem quý này”, ông Huệ giải thích khi lấy ra cho chúng tôi xem.

Không chỉ hiếm, đi liền tem này còn có câu chuyện đặc biệt. Ông Huệ kể lại, khi phát hành, tem được dán trên bì thư gửi từ Hoài Nhơn (Bình Định) ra Hà Nội cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bì thư còn nguyên dấu bưu điện, dấu “hủy” và dấu đến, những minh chứng lịch sử không thể làm giả. “Có người từng định giá tem này 1.000 đô (USD), nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bán. Giá trị tinh thần, câu chuyện của nó lớn hơn nhiều so với tiền bạc”, ông Huệ chia sẻ.

Không dừng lại ở tem về Bác, ông Huệ dành 7 năm miệt mài thực hiện bộ sưu tập tem Hoàng Sa - Trường Sa, với mong muốn khẳng định chủ quyền biển đảo. Ông gửi hơn 200 bì thư dán tem chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa tới bạn bè, tổ chức ở hơn 50 quốc gia, các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài để nhận lại phong bì có dấu bưu điện nước sở tại. Đó như “lời chứng” từ hệ thống bưu chính quốc tế cho chủ quyền Việt Nam. Nhờ vậy, ông sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với dấu bưu điện của hàng chục quốc gia khắp 5 châu. Kết quả của hành trình đó, bộ sưu tập tem Hoàng Sa - Trường Sa của ông Huệ đoạt giải Vàng tại Triển lãm tem Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 (năm 2018).

Ông Huệ kể, có lần nhận được phong bì hồi đáp từ một người bạn sưu tập tem ở Canada, kèm lời nhắn: “Tôi không chỉ nhận được tem, còn nhận được câu chuyện về đất nước bạn”. Với ông, đó như sự công nhận quý giá, vượt xa một giải thưởng hay tấm huy chương.

Không giữ đam mê cho riêng mình, ông Huệ thường truyền lửa cho học sinh qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ tem. Ông đặt câu hỏi lịch sử, địa lý gắn với hình ảnh trên tem, tặng tem cho em nào trả lời đúng. “Tôi muốn các em tìm thấy niềm vui khám phá, thay vì chỉ cắm mặt vào điện thoại. Chơi tem giúp mở mang kiến thức và nuôi dưỡng tình yêu đất nước”, ông Huệ chia sẻ. Năm 2006, ông thành lập câu lạc bộ tem tại một trường trung học trên địa bàn Thoại Sơn. Suốt 19 năm qua, câu lạc bộ trở thành nơi để học sinh tìm hiểu lịch sử, địa lý qua từng con tem. Những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ nay đã trưởng thành, mỗi người 1 nghề, có dịp họ lại quay về thăm thầy cũ, cùng sinh hoạt và tặng tem cho đàn em. Rồi ông Huệ còn lập thêm Câu lạc bộ tem Đình Thoại Ngọc Hầu dành cho người cao tuổi.

Bộ sưu tập tem Hoàng Sa - Trường Sa của ông Trần Hữu Huệ Ảnh: Nhật Huy

Với ông Trần Hữu Huệ, mỗi con tem như nhân chứng thầm lặng của lịch sử, từ bì thư chống bão lụt Phú Thọ 1959, tem Bác Hồ 1952, đến bộ tem Hoàng Sa - Trường Sa… tất cả đều mang dấu ấn thời gian và tình yêu Tổ quốc. Trong căn phòng nhỏ ở tư gia, người đàn ông 75 tuổi lật mở, nâng niu từng con tem, gìn giữ “hồn tem” Việt cho mai sau.