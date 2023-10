Người dân vùng biên Kon Tum giao nộp súng tự chế

TPO - Trước thương vụ SeABank bán 100% vốn điều lệ của Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện cho AEON Financial Service Co., Ltd. thì nhiều ngân hàng Việt Nam như VPBank, SHB, Techcombank, MB, HDBank đã bán vốn công ty tài chính cho nhà đầu tư nước ngoài.