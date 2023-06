Đắk Lắk: Kêu gọi các đối tượng lẩn trốn ra đầu thú, vận động người dân giao nộp vũ khí

TPO - Liên ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án tỉnh Đắk Lắk vừa có thư kêu gọi nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh vận động các đối tượng còn lại liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 xã ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

“Đây là cơ hội tốt để những người có hành vi vi phạm pháp luật có cơ hội tự khắc phục lỗi lầm, ăn năn, hối cải, đoàn tụ gia đình, làm ăn lương thiện, trở thành người có ích cho xã hội. Ngược lại, nếu tiếp tục lẩn trốn hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật”, thư kêu gọi nêu rõ.

Ngoài ra, các cơ quan liên ngành cũng phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân trong toàn tỉnh tích cực phát hiện, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do việc sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Các cơ quan liên ngành tỉnh Đắk Lắk đề nghị người tự thú, đầu thú; người phát hiện, tố giác tội phạm và người có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tự nguyện giao nộp có thể trực tiếp đến trình diện, gọi điện thoại, thông qua người thân liên hệ với cơ quan Công an gần nhất hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ giao nộp: Tại 58 Nguyễn Tất Thành (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), số điện thoại 0694.389.133 để được hướng dẫn.

Liên quan tới vụ việc trên, ngày 23/6, trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 75 bị can về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố 9 bị can khác về tội " “không tố giác tội phạm”, " che giấu tội phạm" và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

"Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 23 khẩu súng các loại (súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế); 2 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2kg vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, 1 bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng" - Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Y Nhất Kpă - Bí thư Đảng ủy xã Cư Pơng (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cho biết, theo thông tin nắm được, trên địa bàn có nhiều đối tượng liên quan đến vụ tấn công. Chính quyền địa phương đề nghị nhân dân, đồng bào các dân tộc trong xã Cư Pơng tích cực tham gia vận động, giúp đỡ người có hành vi liên quan trong vụ việc xảy ra vào ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin ra tự thú, đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.