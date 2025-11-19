Người đàn ông tử vong trong tư thế treo lơ lửng ở phòng trọ

TPO - Khi đồng nghiệp đến phòng trọ, nhìn vào khe cửa, phát hiện người đàn ông tử vong liền trình báo cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra vụ việc, người này cãi nhau với vợ và vợ bỏ đi khỏi nhà trọ.

Tối 19/11, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, đồng nghiệp không liên lạc được với anh T.E. (SN 1998, quê Cần Thơ) nên tìm đến khu nhà trọ trên đường Bình Chuẩn 62 (phường An Phú, TPHCM).

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Tại đây, họ thấy phòng trọ khóa trái nên nhìn vào từ khe cửa và phát hiện anh E. trong tình trạng người treo lơ lửng, liền trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lời hàng xóm, trước đó họ thấy hai vợ chồng anh E. cãi nhau. Người vợ đã bỏ đi khỏi khu nhà trọ, trước khi phát hiện anh E. tử vong trong phòng trọ.