Người dân ngoại thành Hà Nội trở về nhà, khôi phục cuộc sống sau lũ

TPO - Nước vừa rút, người dân các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, khôi phục cuộc sống sau lũ.