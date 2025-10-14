Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân ngoại thành Hà Nội trở về nhà, khôi phục cuộc sống sau lũ

Công Hướng

TPO - Nước vừa rút, người dân các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, khôi phục cuộc sống sau lũ.

dji-0268-5572.jpg
Đến ngày 13/10, nước tại các xã bị ngập sâu như Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) đã rút, chỉ còn ngập ở một vài điểm trũng.
tch01324-495.jpg
Tại khu vực đê Đô Tân (xã Trung Giã, Hà Nội), nhiều nhà bạt của người dân đã được tháo dỡ. Trước đó, hàng trăm gia đình từng mang theo gia súc, gia cầm dựng lều bạt tránh lũ khi ngôi làng phía dưới bị ngập sâu.
tch01329-2528.jpg
tch01335-8456.jpg
Người dân tất bật vận chuyển đồ đạc về nhà.
tch01337-5246.jpg
Anh Nguyễn Văn Vở (xã Trung Giã, Hà Nội) cho biết: “Lúc tôi đang đi đắp đê, nước bất ngờ tràn về, gia đình không kịp chạy. Đồ đạc trong nhà cũng bị hư hại một phần.”
tch01349.jpg
Một trong những ưu tiên hàng đầu của bà con là đưa đàn gia súc, gia cầm đã di dời về lại chuồng trại sau khi nước rút.
tch01340-5127.jpg
“Chuồng trại giờ đây lầy lội, bám bùn đất, cần được dọn dẹp và khử trùng kỹ lưỡng trước khi vật nuôi trở lại,” người dân thôn Mai (xã Trung Giã, Hà Nội) thở dài.
tch01325-4885.jpg
tch01362-8276.jpg
Đặc biệt, việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm được triển khai khẩn trương. Rác thải sinh hoạt, vật dụng hư hỏng trôi dạt khắp nơi đang được tập trung thu gom để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
tch01343-6338.jpg
Một trong những nỗi lo lớn nhất sau lũ là vấn đề nguồn nước sinh hoạt. Giếng nước bị ngập khiến nguồn nước sinh hoạt trở nên khan hiếm và không đảm bảo. Người dân đã tự tay sửa chữa và khôi phục lại những chiếc máy bơm bị ngâm nước, hy vọng sớm đưa nguồn nước trở lại.
tch01352-9308.jpg
Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, lực lượng Quân đội khẩn trương vào cuộc, tiến hành phun khử khuẩn trên diện rộng tại các khu dân cư.
tch01359-5300.jpg
tch01354-3979.jpg
Sau khi nước rút, người dân kiểm tra, nâng cấp và đấu nối lại hệ thống điện bị ngập nhằm phòng tránh nguy cơ mất an toàn.
z7113257147251-a3bb49700cdbecab84f3a0d949d5a233-1095.jpg
z7113257161292-e18d6225ce7c60b416a56ce097911b85-4553.jpg
Ghi nhận đến chiều 13/10, nước sông đã rút nhưng thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc, Hà Nội) vẫn chìm trong nước lũ. Nước ngập biến nơi đây thành ao tù mênh mông bèo, rác thải. (Ảnh: Anh Phương)
Công Hướng
