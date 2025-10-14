Người dân ngoại thành Hà Nội trở về nhà, khôi phục cuộc sống sau lũ

TPO - Nước vừa rút, người dân các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, khôi phục cuộc sống sau lũ.
Người dân tất bật vận chuyển đồ đạc về nhà.
Đặc biệt, việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm được triển khai khẩn trương. Rác thải sinh hoạt, vật dụng hư hỏng trôi dạt khắp nơi đang được tập trung thu gom để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
Sau khi nước rút, người dân kiểm tra, nâng cấp và đấu nối lại hệ thống điện bị ngập nhằm phòng tránh nguy cơ mất an toàn.
Ghi nhận đến chiều 13/10, nước sông đã rút nhưng thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc, Hà Nội) vẫn chìm trong nước lũ. Nước ngập biến nơi đây thành ao tù mênh mông bèo, rác thải. (Ảnh: Anh Phương)