Người dân Mỹ, EU thắt chặt hầu bao, xuất khẩu tôm Việt Nam tuột dốc tăng trưởng âm

TPO - Sau khi liên tục tăng trưởng dương hai con số trong 5 tháng trước đó. Trong tháng 6, xuất khẩu tôm tăng trưởng âm (giảm 1%), chỉ còn đạt gần 416 triệu USD.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam (VASEP), nguyên nhân khiến xuất khẩu tôm Việt Nam đột ngột giảm mạnh là do nguồn cung nguyên liệu trong nước bắt đầu hạn chế, trong khi nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường Mỹ, châu Âu (EU) bắt đầu chững lại.

Cụ thể, trong top 4 thị trường chính của tôm Việt Nam, xuất khẩu tôm sang Mỹ trong tháng 6 giảm tương đối mạnh, đạt trên 93 triệu USD (giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái).

Theo đại diện VASEP, lạm phát ở Mỹ đang tăng cao khiến người dân nước này thắt chặt hầu bao, nhu cầu tiêu thụ tôm bắt đầu giảm mạnh. Ngoài ra, những khó khăn như chi phí vận chuyển cao, vận chuyển chậm trễ và thiếu container kéo dài cũng dẫn đến tình trạng mua hàng dè dặt hơn. Lần đầu tiên trong 38 tháng, nhập khẩu tôm của Mỹ giảm so với cùng kỳ năm trước đó.

Tại thị trường EU, dù xuất khẩu tôm trong tháng 6 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, tăng 37% đạt trên 74 triệu USD. Tuy nhiên, do lạm phát tăng cao, xuất khẩu tôm sang EU trong các tháng của quý 2 thấp hơn so với các tháng quý 1. Đặc biệt, trong những tháng tới, do đồng EUR ngày càng mất giá so với USD nên dự báo nhu cầu nhập khẩu tôm của EU có thể chững lại. Thị trường có thể khả quan hơn vào những tháng cuối năm.

Một tin vui đối với xuất khẩu tôm Việt Nam là hiện nhiều quy định phòng dịch COVID-19 của Trung Quốc bắt đầu được nới lỏng. Mới đây, nước này đã xóa bỏ chính sách đình chỉ nhập khẩu thực phẩm đông lạnh có nhiễm virus Sars-COV-2 sau gần 2 năm thực thi.

Theo VASEP, tính đến tháng 6 xuất khẩu tôm đạt 2,3 tỷ USD (tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm sẽ không khởi sắc như đầu năm. Song nhờ màn bứt phá ấn tượng trong nửa đầu năm, xuất khẩu tôm năm nay dự kiến vẫn tăng trưởng ít nhất 10%, đạt khoảng 4,2 tỷ USD.