Người cha tìm thấy con gái thất lạc 57 năm vào đúng ngày ‘Bắc - Nam sum họp một nhà’ nhờ dữ liệu dân cư

TPO - Nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng tinh thần trách nhiệm, các đơn vị trong Công an TP Hà Nội, ông Chu Nghiêm tìm thấy con gái sau 57 năm thất lạc.

Vào đúng ngày 30/4, khi cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc – Nam sum họp một nhà thì tại căn hộ trên phố Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), một gia đình nhỏ cũng đang vui niềm vui đoàn tụ.

Như một phép màu, sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (SN 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và con gái là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1967, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Ông Chu Nghiêm vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ về hành trình 57 năm tìm kiếm con gái. Với ông, ngày nhận được điện thoại của Công an phường Cửa Nam thông báo có người phụ nữ đang tìm ông là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời!.

Nhớ lại thời điểm đó, ông Nghiêm nói nhà ở cạnh Ga Hà Nội. Vào giữa tháng 12/1968, con gái ông là chị Chu Thị Tuyết Mai (lúc đó mới 20 tháng tuổi) bị thất lạc.

Theo suy đoán của gia đình, có thể trong lúc mọi người không để ý, chị Mai đã đi ra khu vực Ga Hà Nội chơi và không biết đường về rồi đi lạc. Không một bức ảnh, không một manh mối nào thật sự có giá trị, tất cả những gì ông Nghiêm có chỉ là ký ức về ngày sinh nhật, về ngày thất lạc và về tiếng gọi “bố ơi” của cô con gái đang bập bẹ tập nói...

Trong suốt 57 năm qua, chưa một phút nào gia đình thôi hy vọng, mong ngóng về ngày đoàn tụ. Ông Nghiêm và gia đình đã lặn lội trực tiếp đi kiếm tìm con gái ở khắp nơi, cũng như nhờ các trang mạng xã hội, đài báo đăng tin tìm con, thậm chí là lên cả chương trình truyền hình Như chưa hề có cuộc chia ly nhưng… Tuy nhiên, mọi sự tìm kiếm đều đi đến bế tắc, không có kết quả.

Nhớ đến con, nhiều đêm ông trằn trọc đến ứa nước mắt. Nguyện ước cuối cùng của người cha già là khi còn sống được gặp lại con gái mình, dù chỉ một lần cũng mãn nguyện.

Cách Hà Nội khoảng 60 km, tại thôn Khánh Vân, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chị chị Nguyễn Thị Thủy cũng nuôi trong mình hy vọng được gặp lại bố mẹ ruột để biết cội nguồn của bản thân. Tất cả những gì chị có chỉ là những thông tin ít ỏi, mơ hồ về việc được nhận nuôi tại ga Hà Nội vào giữa tháng 12/1968.

Đến giữa tháng 3/2025, thông qua mạng xã hội, chị Thủy biết có một người tên Chu Nghiêm cũng đang tìm con với những thông tin gần tương tự như hoàn cảnh của mình. Vậy nhưng chị Thủy cũng không biết làm cách nào để có thể liên hệ với ông Nghiêm.

Như một sự mách bảo, ngày 24/3/2025, chị Thủy lặn lội đi từ quê xuống khu vực Ga Hà Nội với hy vọng mong manh tìm được người thân. Tại đây, chị đã đi hỏi thăm nhiều gia đình ở quanh Ga Hà Nội về ông Chu Nghiêm nhưng đều không có kết quả. Hi vọng vừa lóe sáng dường như lại… sắp tắt!

May mắn, chị Thủy gặp được Tổ Công tác của Công an phường Cửa Nam đang làm việc tại Ga Hà Nội. Sau khi trình bày hoàn cảnh, chị Thủy đã được hướng dẫn về trụ sở công an phường.

Tại đây, chị được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tận tình giúp đỡ. Bằng nhiều biện pháp, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Cửa Nam và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội, những thông tin phù hợp và cách thức liên hệ với ông Chu Nghiêm cũng xuất hiện.

Sau khoảng 30 phút gọi điện thoại, ông Nghiêm cùng người thân có mặt tại trụ sở Công an phường Cửa Nam, trực tiếp trao đổi, trò chuyện với chị Nguyễn Thị Thủy. Đến ngày 25/4/2025, ông Nghiêm đến Công an phường Cửa Nam thông báo tin vui, qua xét nghiệm ADN đã xác định chị Nguyễn Thị Thuỷ đúng là người con ruột Chu Thị Tuyết Mai của mình bị thất lạc.

Trung tá Nguyễn Huy Qúy, Trưởng Công an phường Cửa Nam, cho biết với thông tin ít ỏi, chắp vá, chỉ có họ tên như lời kể của chị Thủy, việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm cao, “vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam đã tiến hành lật giở hồ sơ, tra cứu thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống cấp căn cước.

"Thật may mắn khi Công an phường đã trở thành “cầu nối” giúp ông Nghiêm và chị Thủy gặp lại nhau gần sáu thập kỷ xa cách. Chứng kiến những giọt nước mắt vui sướng của hai cha con trong cuộc hội ngộ kỳ diệu này cũng là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đây là một trong những minh chứng về hiệu quả mà Đề án số 06 của Chính phủ mang lại" - Trung tá Quý chia sẻ.

Những năm qua, nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng tinh thần trách nhiệm, các đơn vị trong Công an TP Hà Nội đã giúp đỡ nhiều gia đình tìm kiếm người thân được thất lạc. Tình thân được hồi sinh, những vết thương trong quá khứ được “vá lành”, đây cũng chính là là niềm vui, hạnh phúc của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô!